Tavernes consigue mantener 510.000 m2 de suelo urbanizable en primera línea de mar

Varios años ha estado luchando el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna para mantener como suelo urbanizable una extensión de 510.000 metros cuadrados en primera línea de mar y, finalmente, lo ha podido conseguir.

La Conselleria de Territorio acaba de aceptar los argumentos del consistorio y no aplicará el precepto del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) que obliga a reclasificar a suelo no urbanizable toda la franja de costa, de 500 metros de anchura, que no esté en fase de urbanización cinco años después de la entrada en vigor del Pativel, hecho ocurrido en mayo de 2018.

El Sector 17-Marenys2A de Tavernes de la Valldigna sí tiene un plan que fue presentado en el año 2002 promovido por la empresa Calviga, pero nunca ha podido desarrollarse porque, entre otros aspectos, para ello es preciso que la Generalitat construya la nueva depuradora de aguas residuales que, algún día, tratará todos los caudales generados en este municipio, incluidas sus playas.

El ayuntamiento ha tratado durante mucho tiempo de animar a la Generalitat a la construcción de la depuradora y, así, entre otros aspectos, poder desbloquear el proyecto de Marenys2A, pero este es el momento que sigue sin presentar ese proyecto.

Con ese argumento, la Conselleria de Territorio ha tenido que reconocer que «se podrá achacar al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna que debería haber actuado con mayor rapidez o diligencia para implantar la depuradora» prevista y así poder desarrollar el sector urbanístico, pero añade que «en ningún caso puede decirse que haya habido inactividad municipal, más aún cuando los expedientes son de una enorme complejidad y dependen de administraciones ajenas al propio ayuntamiento».

La Generalitat concluye que, por ese motivo, «no procede aplicar la reversión del suelo», de urbanizable a no urbanizable, «por cuanto las causas para no instalar la estación depuradora de aguas residuales son imputables a diversas administraciones, pero en ningún caso al ayuntamiento».

Más tiempo, con incógnitas

Esta resolución de la Conselleria de Territorio supone otorgar más tiempo para el desarrollo de la que sería una de las mayores urbanizaciones de la Safor y, con diferencia, la mayor de la comarca en la privilegiada primera línea de mar. Cientos de viviendas cabrían en esa zona situada desde la actual playa vallera hasta medio camino en dirección sur, hacia Xeraco.

En ese espacio hay muchas viviendas que se construyeron años atrás sin licencia. La mayor parte del suelo que se va a mantener como urbanizable es de propietarios que constituyeron una Agrupación de Interés Urbanístico. Otra parte importante es de la Sareb, el llamado banco malo que se quedó miles de activos inmobiliarios con el rescate de los bancos afectados por la crisis del ladrillo.

Cierto es que la Generalitat ahora da tiempo para el desarrollo de la enorme urbanización, en principio hasta que se construya la nueva depuradora, pero también hay dudas sobre quién asumiría la gran inversión que se requiere para llevar a cabo las obras sobre medio millón de metros cuadrados que cambiarían la imagen de ese tramo de costa.

Además, la revisión y actualización de un proyecto que fue sellado por la Conselleria de Territorio en el mes de mayo de 2005 podría obligar a importantes modificaciones para adaptarlo a las nuevas exigencias urbanísticas, entre ellas la minimización del riesgo de inundación.

Una depuradora que sigue sin fecha

Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a construir la depuradora de aguas residuales que es necesaria para desbloquear la urbanización de Marenys de Tavernes de la Valldigna. La Generalitat y el ayuntamiento vienen trabajando y negociando ese proyecto desde hace décadas, pero hasta la fecha es imposible determinar el momento en que estará operativa.

La nueva depuradora se ubicará en la zona del Tancat, al este de la carretera Nacional 332. Se trata de una estación dimensionada para recibir los caudales del pueblo, de la playa y, obviamente, de la futura urbanización de Marenys. Las actuales estaciones se convertirían en puntos de bombeo de agua, de manera que también se requerirá una compleja red de colectores que lleve el agua hasta el punto del tratamiento.

La depuradora de Tavernes no solo permitiría desbloquear la urbanización de Marenys. Esa instalación también acabaría con los déficits de calidad del agua tratada que se producen en estos momentos y que, posiblemente, han podido contribuir a la mala calidad del agua del mar y al cierre de playas.