La UE Tavernes, el CF Gandia y la UD Oliva, en la nueva Lliga Comunitat FFCV juvenil

La UE Tavernes "A", el CF Gandia "A" y la UD Oliva "A" son los representantes de la Safor en la nueva Lliga Comunitat Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana de categoría juvenil.

Los tres conjuntos de la comarca han quedado encuadrados en el grupo sur de un campeonato que arrancará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

Sus rivales son el CD Eldense "A", CF Intercity Alicante "A", SCD Intangco "A" (Elche), Elda Unión Cableworld CF "A" UD Aldaya CF "A", CD Olímpic de Xàtiva "A", CF Benidorm "A", CD Barrio Obrero "A" (Alicante), Torrent CF "B", CD Alcoyano "A", Orihuela CF "A, FBCD Catarroja "A" y Kelme CF "B".

En la jornada inaugural de la nueva Lliga Comunitat FFCV juvenil, la UE Tavernes "A" jugará en casa ante el CF Benidorm "A", la UD Oliva "A" también debutará como local ante el CD Barrio Obrero "A" de Alicante y el CF Gandia visitará al Torrent CF "B".