El CF Miramar contra la UD Ondarense, un amistoso de élite autonómica Valenta

El amateur femenino del CF Miramar sigue con su puesta a punto de cara a afrontar con las máximas garantías la nueva temporada, a sabiendas de la exigencia de la categoría.

La plantilla está muy ilusionada y con muchas ganas, tal y como se demuestra en cada entrenamiento en esta pretemporada.

En este nuevo curso se suman jugadoras jóvenes, pero con mucha calidad y proyección, que aportarán competitividad interna y junto al grueso de la base de la plantilla de la temporada pasada harán que mejore el rendimiento.

Este fin de semana se disputará el primer partido amistoso contra la UD Ondarense, rival de su misma categoría. Será el domingo a las 19:30 horas en casa.

Marcos Torregrosa continúa como entrenador del Club de Fútbol Miramar femenino amateur, el conjunto de mayor categoría de la Safor que esta próxima temporada continúa en la Liga Comunitat Valenta. Se trata de un grupo único de 16 equipos. La competición será de 30 jornadas en dos vueltas.

Los rivales de este curso deportivo son Odisea CF (Castellón), Rojales CF "A" (Dolores-Alicante), Alqueries CF (Alqueria del Niño Perdido-Castellón), CDFB l'Eliana "B", UD Paterna, UD Castellonense "A" (Castelló de la Ribera-Villanueva de Castellón), Villarreal CF "C", CD At. Aspe "A" (Aspe-Alicante), Levante UD "D", UD Ondarense "A", CFF Martítim "A" (Valencia), Mislata CF "B", Elche CF "C", CF Fénix Moncada "A" y Valencia Féminas CF "C".

El CF Miramar iniciará la Liga Comunitat Valenta 2025-2026 en casa frente al Elche CF "C" el 13-14 de septiembre y disputará su primer partido fuera el fin de semana siguiente en el campo del Mislata CF "B".