El conseller Mus sobre el sector Marenys: «Frente al Botànic, damos seguridad y tranquilidad»

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha valorado positivamente la resolución adoptada por su departamento en el sentido de mantener como suelo urbanizable los cerca de 510.000 metros cuadrados del Sector 17-Marenys de Tavernes de la Valldigna.

Como ha informado este periódico, la conselleria ha estimado la petición del Ayuntamiento de esta localidad y ha tenido en cuenta que no es culpa suya, ni tampoco del promotor de la urbanización prevista en esa zona desde hace más de veinte años, que no se hayan podido iniciar los trabajos. La causa es, en realidad, que la Generalitat tiene que construir previamente una gran planta depuradora de aguas residuales.

Así, la resolución adoptada ahora aplica una excepción del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), aprobado por el Consell del Botànic en 2018, y mantiene el Sector 17 como urbanizable, evitando la reclasificación automática a no urbanizable de protección, como establece el Pativel.

El Sector 17-Marenys de Tavernes de la Valldigna, que se mantendrá como urbanizable. / Levante-EMV

El conseller Martínez Mus considera que esta resolución de su departamento permite «desbloquear» un proyecto que estaba paralizado desde hace muchos años y que acaba «con la indefinición por parte del Botànic, que no logró dar una salida a la petición del Ayuntamiento de Tavernes» para mantener viva la posibilidad de urbanizar en esa zona de primera línea de mar, si los promotores estiman impulsar el plan.

«Con esta actuación se permitirá desarrollar más de 500.000 metros cuadrados afectados por el Pativel. Mientras que el Botànic guardó en un cajón diferentes proyectos sin plantear alternativa alguna, este Consell no quiere que se sigan cronificando y les da salida y solución», señala el conseller.

«Esta ha sido una reivindicación de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, como así se nos ha trasladado en diferentes reuniones mantenidas, y de esta forma damos seguridad y tranquilidad a los proyectos y seguimos gestionando herencias del Botànic», concluye Martínez Mus.