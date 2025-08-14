El "Correpatina" Playa de Xeraco se dispara: Un millar de participantes en la Volta a Peu

La XX Volta a Peu Platja de Xeraco-Correpatina se disputa este jueves, 14 de agosto de 2025, a las 20.15 horas. La salida y la meta están ubicadas en la plaza la Costera (al final de la Avenida Borrons) y la prueba tiene una distancia de 7.300 metros.

Los participantes competirán por categorías: júnior, de 15 a 19 años, senior, de 20 a 39 años, veteranos A, de 40 a 49 años, veteranos B, de 50 a 59 años y veteranos C, de 60 años o más, tanto en mujeres como en hombres.

Las inscripciones se han disparado y ya son casi un millar los corredores y corredoras inscritos e inscritas en esta carrera popular.

Habrá trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto masculino como femenino y a los 3 primeros locales, hombres y mujeres.

La carrera está organizada por el Ayuntamiento de Xeraco con la colaboración del Club de Córrer Xeraco.

Antes de la Volta a Peu y como es ya tradicional tendrá lugar una exhibición + carrera de "patinets", reservada a menores de 6 a 16 años. Los participantes deben acudir al mismo lugar de la salida y la llegada de la carrera atlética popular.