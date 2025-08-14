Gandia, destino buscado para el puente de agosto: ¿Cuánto se paga por una noche?

Málaga se ha consolidado este año como el destino preferido por los españoles para disfrutar del puente de agosto, con un precio medio por noche de 216 euros, según el ranking elaborado por el portal de alquiler vacacional Holidu.

Le siguen muy de cerca Cádiz (218 euros por noche) y Benidorm (215 euros), mientras que completan el top cinco la ciudad de València (191 euros) y Nerja (193 euros).

El estudio de Holidu, que analiza los 50 destinos más buscados para mediados de agosto, refleja un predominio de destinos nacionales, especialmente en Andalucía y la Comunitat Valenciana. Entre los más destacados, además de Málaga, Cádiz y Nerja, figuran Conil de la Frontera (205 euros), Chiclana de la Frontera (287 euros), El Puerto de Santa María (248 euros).

A estos lugares les siguen otros destinos costeros como Alicante (187 euros), Calp (235 euros), Gandia (203 euros) y Dénia (223 euros). Cataluña también destaca con Salou (225 euros), Cambrils (218 euros) y Barcelona (317 euros).

Aunque el turismo nacional domina el puente de agosto, algunos destinos internacionales se cuelan en la lista, como Albufeira (Portugal) con 288 euros de media por noche y Porto (155 euros). Holidu señala que el precio medio por noche en España durante estas fechas se sitúa en 204 euros, lo que representa un incremento del 12% respecto a 2024. La playa de Gandia, por lo tanto, se sitúa justo en esa media.

Ibiza, el destino más caro

Ibiza sigue siendo el destino más caro, con un precio medio que puede alcanzar los 627 euros por noche, seguida de Formentera (418 euros) y San Sebastián (383 euros). En el extremo opuesto, La Gomera y El Hierro presentan las tarifas más económicas (80 euros por noche), seguidas de Huelva (132 euros) y Torrevieja (135 euros).

En cuanto a los archipiélagos, las Islas Canarias mantienen una relación calidad-precio atractiva, con Maspalomas a 140 euros y Playa del Inglés a 193 euros. Por su parte, las Islas Baleares registran precios más elevados: Mallorca (372 euros), Menorca (405 euros), Formentera (418 euros) e Ibiza (627 euros).