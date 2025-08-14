Gandia estrenará en septiembre la reurbanización del entorno del ayuntamiento

Las obras de transformación y humanización del entorno del Ayuntamiento de Gandia están prácticamente finalizadas y en septiembre, a más tardar, se rematarán los últimos flecos. Recientemente visitaron la zona el alcalde, José Manuel Prieto, la primera teniente de alcalde, Alícia Izquierdo, la directora general de Urbanismo, Maite Alonso, técnicos municipales y responsables de la empresa encargada de ejecutar los trabajos.

Este proyecto, que viene de lejos, completa una asignatura pendiente en la regeneración urbana del centro histórico, concretamente en las calles Carmelites, Jesuïtes, plaza de la Vila y calle dels Arcs. Esta actuación culmina una etapa iniciada en los años ochenta con la transformación y regeneración urbana del núcleo antiguo de la ciudad, y el objetivo es dignificar este espacio tan emblemático, facilitar la movilidad peatonal, y convertirlo en lugar de esparcimiento y convivencia vecinal.

Las obras empezaron en junio de 2024. En total se han invertido dos millones de euros de varias administraciones públicas. Unos 400.000 euros corresponden a las obras de la calle Jesuïtes, financiadas en gran parte con fondos europeos Next Generation. El resto, 1.600.000 euros, se han destinado a la remodelación de la calle Carmelites y la plaza de la Vila, con aportaciones procedentes del Pla Convivint de la Generalitat y fondos propios municipales.

Calle Carmelites. / Natxo Francés

Las actuaciones ejecutadas incluyen la renovación y ampliación del mobiliario urbano; la incorporación de 35 árboles nuevos y 18 jardineras; la mejora del pavimento y del saneamiento; así como la sustitución de 24 farolas y la restauración de 12 más. También se ha mejorado la red de conducciones de agua potable y se ha soterrado el cableado aéreo existente, contribuyendo a una mejor imagen y funcionalidad de la zona.

Una de las prioridades ha sido garantizar la plena accesibilidad, con la creación de una plataforma única que facilite el desplazamiento de personas con diversidad funcional o movilidad reducida. Además, se ha renovado completamente la iluminación, apostando por la sostenibilidad y la eficiencia energética, y se ha incrementado la arboleda para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

1.jpg / Fotos: Natxo Francés, J.C.

Prieto destacó que esta intervención «favorece el entorno monumental, mejora la calidad de vida de la ciudadanía y sirve para continuar apostando por un modelo de ciudad más amable, sostenible y preparada para los retos del futuro». El alcalde añadió que con esta intervención «generamos nuevas oportunidades y finalizamos el proceso de regeneración urbana en esta zona, después de que en los años ochenta se iniciara todo este proceso de transformar el centro histórico».

Calle dels Jesüites. / J.C.

Ahora queda pendiente el debate sobre su peatonalización, total o parcial, así como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A esto último obliga la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021), antes de que acabe este mismo año 2025, con el fin de reducir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más sostenible.

La teniente de alcalde y portavoz de Compromís, Alícia Izquierdo, recordó que su grupo apuesta por «una reducción progresiva del tráfico rodado en el centro urbano para cumplir con los objetivos de calidad del aire y mitigación del cambio climático».