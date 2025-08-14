L'Alqueria aprueba las cuentas de 2024 con un remanente positivo de más de 664.000 €

El Ayuntamiento de l'Alqueria de la Comtessa ha aprobado en sesión plenaria las cuentas del municipio, correspondientes al ejercicio 2024, después de haber sido dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el pasado 23 de junio y expuesto sin alegaciones al público.

Este trámite permite rendir cuentas de la gestión económica municipal ante la ciudadanía y los órganos de control externo, tales como la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana, a la que se remitirá el documento antes del 15 de octubre

Según el balance de situación a 31 de diciembre de 2024, el consistorio presenta un activo total de 11.768.966,67 euros, con un patrimonio neto que asciende a 11.207.099,46 euros.

Por lo que respecta a la cuenta de resultados, el Ayuntamiento ha obtenido un ahorro neto de 891.871,85 euros, lo que evidencia una gestión económica equilibrada y eficiente.

Por último, el resultado presupuestario se sitúa en 585.388,72 euros con un remanente de tesorería para gastos generales de 664.699,71, cifra que refleja la capacidad económica que dispone el municipio para hacer frente a nuevas inversiones o necesidades futuras.

Voro Femenia, alcalde de l'Alqueria de la Comtessa, valora muy positivamente los datos, que "reflejan una situación económica saneada y estable".

Esta aprobación afianza el compromiso con la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos.