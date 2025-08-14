El Mediterránea inicia este jueves su sexta edición en Gandia con más de 30 conciertos

El parque Ausiàs March de Gandia acoge desde este jueves y hasta el próximo sábado la sexta edición del Mediterránea Festival con más de 30 actuaciones distribuidas en tres jornadas y varios escenarios con un cartel que incluye a artistas y grupos como Mikel Izal, Dani Fernández, Fangoria, Shinova, La La Love You, Crystal Fighters, Siloé, Alcalá Norte y La Fúmiga.

Este jueves el escenario Heineken acogerá a Albert Tinny, Íñigo Quintero, La La Love You, Siloé e Innmir, mientras que el viernes será el turno, en ese mismo emplazamiento, de Besmaya, Carlos Sadness, Dani Fernández, Fangoria y Alcalá Norte.

El escenario Mediterránea recibirá ese viernes a Tenda, Sandra Monfort, Ñekü y Ale Costa, y en el Escenario Club se presentarán DJ Bimba, Toxicosmos, Tato Muñoz y Bernna Prieto.

Para el sábado, el escenario Heineken contará con Malmo 040, Shinova, Mikel Izal, Crystal Fighters y Elyella. El Del poble ha programado a María de Juan, Merino, Joven Dolores, Esther y Hoonine; en el escenario Club estarán Álvaro Muñóz, DJ Peligro, DJ Silencioso y Willy Donet.

El viernes y el sábado también cuentan con 'Mediterránea al carrer', donde el viernes tocan Abril y La Fúmiga, y el sábado se podrá escuchar a No som de Seattle o Grison, entre otros.

Además de la oferta musical, el festival incorpora un servicio de bodas simbólicas sin validez legal, con un máximo de diez ceremonias diarias. También ofrece entradas de día, abonos y alojamiento en formato glamping para entre una y seis personas.