Objetivo cumplido: La Travessia y la Volta a l'Escullera superan los 400 participantes

La presidenta del NiE Gandia, Pilar Martí, dijo el día de la presentación de la Travessia al Port de Gandia y la Volta a l'Escullera 2025 que el objetivo del club organizador era llegar a los 400 participantes. Pues bien, objetivo cumplido, porque este jueves, último día para formalizar las inscripciones, se ha superado esa cifra.

La jornada acuática de competición que se disputa este viernes festivo del 15 de agosto, como es tradicional, incluye la XXII Volta a l'Escullera-Memorial José María Ángel "Pitet" a las 09.00 horas sobre una distancia de 2.600 metros. La salida se hará desde la 1ª línea de la playa de Gandía, junto al Xiringuito Ripoll próximo a la escollera del puerto y con final y salida en la zona de la playa varadero dentro del puerto. La Volta a l'Escullera de este año es puntuable para el Circuito de Natación de Aguas Abiertas de la Comunitat Valenciana.

A las 11 horas se dará la salida a la Travessia al Port de Gandia-Memorial Damià Català, que cumple 71 ediciones. Los y las participantes deberán nadar 800 metros. La salida se hará desde el Passeig del Port, desde el pantalán, y con final y salida en la zona de la playa varadero dentro del puerto.

Habrá trofeos a los vencedores absolutos, los tres primeros clasificados por categorías y mejores locales. Toda la información de las pruebas se puede encontrar en la página web: www.crono4sports.es.