Partides a Piles i Bellreguard i trofeu d'estiu al Trinquet de Castelló
Júlia de Tavernes, Vercher de Piles, el xeraquer Vicent i l'oliver Brisca, protagonistes
Salelles II d'Oliva estarà sis setmanes parat en fer-se mal al colze a ran d'una caiguda
Salva Talens Carbó
El cap de setmana es sinònim de raspall professional als trinquets de la Safor. Per això, este divendres festiu del 15 d'agost s'anuncien dos partides al Trinquet Ciscar de Piles. En la primera, a les 17 hores, juguen els promeses-juvenils; Aratl i Muro (rojos) contra Marin i Ferrando (blaus). A continuació, Ximo i Canari vs Bonillo i Néstor.
Dissabte 16 d'agost al Trinquet Municipal de Bellreguard, també des de les 17 hores, hi ha una primera de juvenils-promeses. Després, un plat fort amb Diari i Tonet IV contra Moltó i Seve.
Diumenge 17 l'activitat se'n va a Castelló (la Ribera), on es juga la primera jornada de semifinals del Trofeu Ajuntament de Castelló amb presència d'alguns jugadors de la Safor a més de Júlia de Tavernes.
A les sis de la vesprada, primera semifinal masculina: Vercher de Piles, Brisca d'Oliva i Bossio contra Vicent de Xeraco, Raúl i Momparler. En dones, Victoria i Myriam davant Clara i Júlia, de Tavernes de la Valldigna.
Dilluns 18 d'agost, segona jornada de semifinals. Primer, Iván i Murcianet contra el substitut de l'oliver Salelles II encara per decidir, Lorja i Néstor. El rest d'Oliva es baixa per lesió (estarà parat sis setmanes). El mateix jugador confirma que "en vaig trencar el cap del radi i tinc tocat el tríceps i el pronador redondo". En dones, Èrika i Amparo s'enfronten Vanessa, Natalia i Mar A.
Les guanyadores i els guanyadors dels encontres de classificació disputaran les grans finals el divendres, 29 d'agost.
