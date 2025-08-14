El Polisònic Gandia llega a su final con ritmos africanos y un homenaje a Frank Sinatra

El Festival Internacional de Música Polisònic Gandia llega a su final este fin de semana con un concierto de fusión de músicas africanas y otro dedicado a la figura del mítico Frank Sinatra

Este jueves, día 14 de agosto, será el turno del senegalés Momi Maiga. Con su virtuosa kora, una voz cautivadora y una propuesta musical que rompe fronteras, Momi Maiga presenta su segundo trabajo titulado Kairo (paz en lengua mandinga), que le sitúa como una de las propuestas emergentes más potentes de la escena actual. Momi plantea una magistral fusión de géneros y culturas africanas que ha conquistado los mejores escenarios de toda Europa, con una música que combina ternura y energía, emoción y alegría, en una experiencia potente y conmovedora.

El sábado día 16 actuará la Babalú Band, una formación de 10 músicos que le rendirá homenaje al mítico cantante Frank Sinatra. 'My Way', 'New York, New York', 'Fly Me to The Moon', 'That's Life'... la lista de canciones elevadas en la categoría de himnos que cantó Frank Sinatra es interminable, tras una carrera que engloba siete décadas y más de mil doscientas grabaciones. En su repertorio, Babalu Band invita a revisitar el universo Sinatra con canciones que merecen ser contadas, así como con un recuerdo a músicos como Ella Fitzgerald, Tom Jobim, Cole Porter, Kelly Smith o la propia Nancy Sinatra.

Ambos conciertos están previstos para las 21.30 horas en el jardín de la Casa de la Cultura de Gandia. Las entradas pueden adquirirse en la Casa de Cultura y en Vivaticket.es, al precio de 10 euros, con descuentos por Carnet Jove o de Pensionista.