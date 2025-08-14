El PP de Oliva pide que se convoque de forma urgente el Consejo de Seguridad

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Oliva, Germán Salazar, ha registrado este miércoles en el Ayuntamiento la solicitud formal dirigida a la alcaldesa, Yolanda Pastor, para que convoque de forma urgente de un Consejo Local de Seguridad extraordinario, con el fin de abordar y esclarecer la filtración de información sobre un operativo policial antidroga por parte del concejal de Projecte Oliva y primer teniente de alcalde, Joan Mascarell.

Mascarell envió a un grupo de wasap integrado por 25 jugadores de fútbol del equipo que él mismo entrena, un mensaje en el que revelaba que esa misma noche, y durante el fin de semana, se iba a desplegar un operativo policial en coordinación con la Guardia Civil. El dispositivo incluía actuaciones antidroga con perros adiestrados, costeados con fondos municipales.

"Por el contenido del mensaje, este no iba dirigido a la prevención en el consumo de alcohol y drogas por sus posibles efectos nocivos para la salud, sino a evitar ser “cazados” en alguno de los controles de seguridad", señala el comunicado del Partido Popular. Germán Salazar añade que este operativo puede haberse visto finalmente truncado, dado que podría haber supuesto un riesgo grave para el éxito de las actuaciones la consecuente difusión en masa del mensaje enviado por el señor Mascarell”.

“Se trata de un hecho extremadamente preocupante. La filtración de una operación de esta naturaleza no solo puede arruinar semanas de trabajo policial, sino que también desactiva una inversión pagada con recursos de los ciudadanos”, ha manifestado Germán Salazar.

El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado que, en la convocatoria del Consejo Local de Seguridad estén representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Oliva junto con los cuerpos de seguridad de la ciudad, para garantizar la máxima transparencia en la investigación de los hechos, así como para que se determinen las medidas necesarias y responsabilidades políticas "para que eviten que situaciones tan graves puedan repetirse".