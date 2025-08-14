Renovación de concejales del PP y Compromis en el Real de Gandia

Después del verano la imagen de la Corporación Municipal del Real de Gandia tendrá una imagen significativamente diferente a la que ha ofrecido desde las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023. Tres de los once concejales que integran el consistorio han anunciado su dimisión, en todos los casos por motivos personales, y darán paso a nuevos representantes institucionales.

La primera de las renuncias se produjo el pasado mes de junio cuando Vicent Puig Banyuls, único concejal de Compromís, integrado en la candidatura Acord per Guanyar, presentó la dimisión para dar paso al segundo de la lista, Víctor Carbonell Tomàs, que asume la defensa de los principios de la formación en este segundo tramo de la legislatura hasta las elecciones que tendrán lugar en mayo de 2027.

En el Partido Popular las dimisiones han sido dos, y se han producido de forma simultánea. Esta misma semana la tercera y cuarta de la lista, Marta Català Escolano y Gema Pérez Simó, han registrado sus escritos para comunicar que dejan el ayuntamiento. El presidente local del Partido Popular, Enrique Boscà, ha señalado a este periódico que se trata de un relevo previsto desde que se conformó la candidatura municipal de 2023. Las concejalas, que ya llevan varias legislaturas en el ayuntamiento, se comprometieron a colaborar con los dos primeros de la lista durante un tiempo y después dar paso a nuevos representantes. Además, una de ellas acaba de ser madre y quiere dedicar todo el tiempo a la crianza de su hijo.

En esta ocasión quienes las sustituirán son los números 5 y 6 de la lista, Joan Daniel Peiró Vidal y Juan Ignacio Martínez Marco que, previsiblemente, jurarán o prometerán el cargo a lo largo del próximo mes de septiembre.

Ninguna de las dimisiones, ni las del concejal de Compromís ni las dos del PP, afectan a la gobernabilidad del Real de Gandia. En este municipio la gestión está en manos del PSPV, con el alcalde Gustavo Mascarell a la cabeza. Los socialistas consiguieron en las pasadas elecciones seis de los once concejales, la mayoría absoluta. El PP sumó cuatro ediles y Compromís uno.