Un total de 19 clubes de la Safor están inscritos en la quinta edición de La Nostra Copa

Un total de 345 equipos están inscritos para disputar la quinta edición del torneo la Copa Comunitat Mediterrànea La Nostra Copa, que organiza la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

Los 345 inscritos se dividen de la siguiente manera: 31 equipos de Lliga Comunitat, 60 equipos de Primera FFCV, 106 de Segunda FFCV y 148 equipos de Tercera FFCV.

Del global de clubes que participarán en el torneo, hay 19 de la comarca de la Safor: UE Tavernes (Lliga Comunitat FFCV); el CF Gandia, el CE la Font d'en Carròs y el CF Simat "A" (Primera FFCV); CE Ròtova, CF Bellreguard, CF Miramar, Daimús CF, Real de Gandia CF, Safor CF Gandia, UD Beniopa, UD Oliva, UD Portuarios Disarp, UE Benifairó de la Valldigna y VIllalonga CF (Segunda FFCV), además del Athletic la Vall CF, CE Conde de l'Alqueria de la Comtessa, CD Xeraco y Piles CF, estos cuatro últimos de Tercera FFCV.

Han quedado fuera de la competición por su condición de filiales o no cumplir con los requisitos el Benirredrà CF, CE Ròtova "B", CF Simat "B", Racing Rafelcofer CF, Safor CF Gandia "B", Villalonga CF "B", según confirma la FFCV.

Esta competición de la FFCV, pionera en el fútbol español, enfrenta a equipos de Tercera FFCV, Segona FFCV, Primera FFCV y Lliga Comunitat, con el premio de una plaza en la siguiente edición de la Copa de S.M. El Rey.

La UE Tavernes es el único club de la Safor en la máxima categoría autonómica / Pepe Juan

La primera eliminatoria se disputará los días 6 y 7 de septiembre de 2025. En ellas tomarán parte los equipos de Tercera FFCV, pudiendo incluirse equipos de Segunda y Primera FFCV en función de los participantes definitivos. Los equipos de Lliga Comunitat FFCV quedarán exentos de varias eliminatorias, siendo estas determinadas mediante circular de competición.

En los próximos días la FFCV publicará la circular con las bases de la competición así como los enfrentamientos de la primera ronda.

Las subvenciones económicas recibidas por los clubes por cada eliminatoria superada es otro de los alicientes principales de La Nostra Copa.

En caso de querer renunciar a participar en la referida competición, se deberá de remitir la misma por escrito al correo electrónico competiciones@ffcv.es antes de las 23:59 horas del domingo 17 de agosto de 2025. En caso contrario, se entenderá que desean tomar parte en la competición.

Los enfrentamientos hasta la Fase Final serán establecidos mediante el criterio de cercanía geográfica, siempre que esto sea posible, y procurando evitar grandes desplazamientos e intentando beneficiar en el orden de juego al equipo de inferior categoría. El formato de la Fase final, los enfrentamientos y el orden de juego se establecerán mediante circular de competición.