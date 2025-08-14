La Vall de Vernissa conclou el seu particular homenatge a Estellés des de 170 balcons

Part del mosaic d'imatges de l'exposició

Salva Talens Carbó

Gandia

La Vall de Vernissa ha conclòs aquesta setmana el seu particular homenatge a Estellés des de 170 balcons. Els set municipis de l’interior de la Safor (Ador, Alfauir, Almiserà, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Palma de Gandia i Ròtova), han exposat vora 170 fragments de poemes de Vicent Andrés Estellés, que han romàs penjats des del 10 de juliol.

Des del Col·lectiu Vall de Vernissa, promotor de la iniciativa, han volgut agrair l’acollida del veïnat dels municipis i la col·laboració dels ajuntaments, i s’han felicitat «per poder dur endavant projectes conjunts entre tots els pobles de la vall, salvant els límits administratius locals, que generen impacte i que, en este cas, apropen a la gent, més si cap, un poeta importantíssim com és Estellés (aprofitant que el 2024 se’n celebrà el centenari del naixement)"

La mostra s’ha organitzat a partir d’una tria de set obres, seleccionades per la poeta Maria Josep Escrivà, on cada municipi ha exposat fragments d’un llibre (Ador: Llibre de meravelles; Alfauir: El llibre de Gandia; Almiserà: Ram diürn; Castellonet de la Conquesta: Sonata d’Isabel; Llocnou de Sant Jeroni: Horacianes; Palma de Gandia: El gran foc dels garbons; i Ròtova: Inventari clement de Gandia).

Les làmines han estat elaborades pel veïnat mateix, en sengles tallers als diferents municipis, i pel voluntariat de l’associació. Les imatges amb el veïnat, els balcons i els poemes han quedat recollides a la pàgina vernissaviu.org/estelles.

