La XXIII Carrera Popular Platja de Piles reunirá a más de 600 participantes

El Ayuntamiento de Piles organiza la XXIII Carrera Popular Platja de Piles este viernes 15 de agosto de 2025 a las 19:30 con salida y llegada en la Avenida del País Valencià.

La prueba tiene una distancia de 8 km. Habrá trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría y los 3 primeros locales, adultos/as empadronados/as en Piles.

Las categorías son senior m. y f. - Nacidos/as de 1991 a 2007; Vet. A m. y f. Nacidos/as de 1981 a 1990; Vet. B m. y f. - Nacidos/as de 1971 a 1980 y Vet. C m. y f. - Nacidos/as de 1970 y anteriores.

Este jueves, 14 de agosto, ya había más de 600 corredores y corredoras que habían formalizado su inscripción en la página de crono4sports.es.

Siempre que queden plazas disponibles, se podrán realizar inscripciones en línea de meta, hasta las 18:30 horas. La cuota de inscripción el día de la prueba en línea de meta será de 8 euros + 1 euro solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.