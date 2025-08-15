Ador reuneix a les figures del raspall professional en les partides de festes

Des de dilluns18 fins dijous 21 d'agost es juga al carrer Juan Carlos I

Montaner d'Almiserà, en el Trofeu Ajuntament de Xeraco

Montaner d'Almiserà, en el Trofeu Ajuntament de Xeraco / Fedpival / Pilota Pro

Espectacular és la programació de pilota per les festes d'Ador amb els i els millors jugadors i jugadores del raspall professional. Totes les partides es jugaran al carrer Juan Carlos I a les 18.30 hores.

Per començar, este dilluns, día 18, arranca la setmana competitiva amb Ian i Brisca contra Montaner i Canari. Dimarts, 19 d'agost, juguen Vercher i Lorja davant Vicent i Raúl.

Dimecres, 20 és el torn de les dones (raspall femení Pro): Clara, Amparo i Patri s'enfronten un altre trio: Érika, Myriam i Laura M.

Tancarà la setmana un altre encontre d'homes amb Moltó i Tonet IV contra Iván i Murcianet.

