La Biblia y las Sagradas Escrituras nos definen a los ángeles como “seres espirituales creados por Dios, mensajeros y servidores de su voluntad". Pues bien, dentro de la desgracia, he tenido la suerte de conocer a unos ángeles, pero humanos.

He estado ingresado prácticamente todo el mes de julio pasado en la UCI del Hospital Francesc de Borja de Gandia. (Nuestro Santo, perdona el nombrar su santidad, sabiendo de esos ángeles humanos, también creados por Dios, son capaces de realizar todos los milagros que él pueda hacer).

No me hubiera podido imaginar antes la existencia de tanta doctora y doctor capaces de gestionar nuestra salud, y qué bien lo hacen, y qué jóvenes, cosa muy importante para el futuro de todos.

Pero no hay que hablar sólo de doctoras y doctores, hay que hablar, también, de enfermeras, enfermeros, farmacéuticos, dietistas, auxiliares y celadores.

El trato médico ha sido fabuloso, pero el trato humano de todo el personal ha sido fantástico, como si te conocieran de toda la vida y con el único objetivo de colaborar en tu curación. Cuando había un problema se lo comentaban inmediatamente a mis familiares, dándoles la solución, al mismo tiempo. Si había alguna alegría o mejoría se alegraban junto a tu familia.

En fin que no puedo más que hablar bien de todo el personal de la UCI. Darles las gracias y pedirles que no se rindan nunca, que tienen que hacer mucha labor en la medicina, curando a cuantos más enfermos, mejor.

Gracias, gracias y a seguir salvando vidas como auténticos ángeles humanos. Nunca os estaré bastante agradecido.