Barx rescata un vestigio del «otro» cambio climático

Hubo un tiempo en que la humanidad tuvo que soportar un cambio climático importante que no solo produjo alteraciones en el paisaje y los ecosistemas, sino que obligó a nuevos usos sociales y culturales. Aquella variación climática, que se produjo entre los siglos XVII y XIX, se caracterizó por un descenso global de la temperatura del planeta, lo que ha llevado a historiadores y climatólogos a definirla como la «pequeña edad de hielo».

Es, justamente, lo contrario al presente cambio climático. Ahora la temperatura del planeta va en ascenso, además provocado en parte por la acción humana, y también obliga a nuevos cambios sociales. Este fin de semana, sin ir más lejos, se anuncian récords térmicos en muchos lugares, lo que lleva a la Generalitat a decretar alertas sanitarias y a muchos ayuntamientos a abrir «refugios climáticos» para que los ciudadanos puedan protegerse del calor.

Del cambio climático pretérito, el que obligaba a protegerse del intenso frío, la Comunitat Valenciana, y más concretamente en la Safor, quedan pocos vestigios físicos, pero en Barx hay dos que el ayuntamiento ha conseguido restaurar y poner en valor. Se trata de las «neveras» o «pous de neu» en los que, apoyándose solo en las condiciones climáticas, los hombres producían hielo para comercializarlo.

La "Nevera de Dalt" durante las obras de restauración. / Levante-EMV

La técnica puede parecer sencilla, pero no lo era. Había que actuar con mucha inteligencia para recoger la nieve que caía abundantemente en los meses invernales y, en un pozo excavado en la tierra, prensarla por capas y dejar vías de desagüe para evitar que el deshielo de la primavera arruinara el resto del producto. Así el hielo aguantaba incluso hasta los meses del verano, recogiéndose de noche y trasportándose para distintos usos, entre ellos los culinarios y medicinales.

Una de las neveras, que está justo al lado del casco urbano de Barx, ya fue restaurada años atrás. Ahora acaba de concluir la llamada «Nevera de Dalt», situada en la zona del Surar, cerca del término de Pinet. El ayuntamiento ha informado que en esa obra que pone el valor elementos patrimoniales tan singulares, se han invertido casi 45.000 euros procedentes de la Diputació de València, la Mancomunitat de la Valldigna y el propio consistorio.

«Con esta actuación, el Ayuntamiento de Barx reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio local, impulsando la recuperación de espacios históricos que enriquecen nuestra identidad colectiva», señala el consistorio al celebrar el fin de los trabajos.