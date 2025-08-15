Doblete triunfal en la Volta a l'Escullera y la Travessia al Port de Gandia

El Club Natació i Esports Gandia ha organizado la jornada acuática de competición de dos pruebas que, como cada año, se celebra el festivo 15 de agosto.

La jornada ha comenzado con la XXVV Volta a l'Escullera-Memorial José María Ángel "Pitet", puntuable para el Circuito de Travesías de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana.

Con 199 nadadores y nadadoras clasificados /as y 6 retirados, el triunfo absoluto ha sido para Álex Barranquero, del Club Natación CMD Horadada, con un crono de 33 minutos y 9 segundos en los 2.600 metros de recorrido.

El podio masculino lo completan el segundo en cruzar la meta, Manuel Moreno, del NiE Gandia, a 28 segundos del ganador, y tercero queda Adrià Navarro, del CN Delfín, a 36 segundos del campeón.

Las tres primeras nadadoras en la primera prueba del dia / NiE Gandia

En mujeres, victoria de Candela Arroyo, del CD Gredos San Diego, con un tiempo de 34 minutos y 14 segundos. Esta nadadora ha sido la quinta de la clasificación general. La segunda plaza la obtiene Claudia Bressó (Universidad de Alicante) con 34,56 y tercer puesto de Carla Ferrer, del CN Delfín, con 36,23.

A las 11 horas se ha dado la salida a la LXXI Travessia Port de Gandia-Memorial Damià Català, que se salda con 216 nadadores y nadadoras clasificados / as.

Álex Barranquero, del Club Natación CMD Horadada, repite éxito y se adjudica la victoria en la prueba de 800 metros con un tiempo de 11 minutos y 3 segundos, seguido de Alfred Piqueres, del Vila-Swim Fondistas, a 32 segundos, y Marc Más, del CN Pichón Elche, a 33 segundos.

Un grupo de participantes, antes de tomar la salida / NiE Gandia

Carla Ferrer, del CN Delfín, es la mejor fémina en la Travessia con 12 minutos y 18 segundos. Segunda llega a la meta Nadia Gil, del CN Las Rozas, con 12,21 y tercera es Claudia Bressó (Universidad de Alicante) con 12,26.

Se han entregado trofeos a los vencedores absolutos, los tres primeros clasificados por categorías y mejores locales.

Todos los resultados de las pruebas se puede encontrar en la página web: www.crono4sports.es.