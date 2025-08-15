El folclore se sumerge en Beniarjó con el XXVI Festival Internacional de Música y Danza

El verano no sería lo mismo sin la cita con el folclore nacional e internacional que llega cada año, desde hace 26, a Beniarjó. El Festival de Música y Danza se celebra en 2015 del 18 al 30 de agosto con la actuación de cinco grupos musicales. Este evento, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Beniarjó, es totalmente gratuito y pensado para todos los públicos.

La primera actuación, el lunes 18 de agosto, irá a cargo del conjunto folclórico "Hajduk Stanko" de Sabac (Serbia), fundado en 2000. Tiene más de 400 miembros dedicados a preservar la danza, la música y las tradiciones serbias. Ha actuado en numerosos festivales europeos y destaca por su repertorio coreográfico y su vestuario tradicional.

El miércoles 20 de agosto será el turno para "Festifolk Ecuador". Este grupo se fundó en 2022 con el objetivo de preservar y difundir las tradiciones del país mediante la música y la danza. La delegación está formada por un conjunto de bailarines y músicos de diversas agrupaciones folclóricas ecuatorianas.

El Festival de Música y Danza de Beniarjó seguirá el domingo 24 de agosto con la actuación de La Asociación Cultural y Artística Académica "Mirko Srzentic" de Montenegro. Fundada en 1965 en la Universidad de Montenegro, tiene como misión preservar y difundir el folclore y la cultura montenegrina en todo el mundo. Con un estilo escénico propio y la implicación de generaciones de estudiantes, ha actuado en prácticamente todos los continentes.

Las dos últimas actuaciones del festival serán el viernes 29 de agosto con la banda Ausiàs March de Beniarjó que acompañará a los cantantes Jaume y Coral, que ofrecerán su espectáculo "Sinfónico: toda una vida".

Ya el sábado, 30 de agosto, el Grup de Danses Trapig de Beniarjó será el encargado, como cada año, de poner el punto y final a este festival.

El cartel de la 26.ª edición del Festival de Música y Danza de Beniarjó ha sido obra, un año más, del artista Juan Ribes Coll, hijo ilustre de Beniarjó. Todas las actuaciones están programadas a las 23 horas en la plaza de Ausiàs March del municipio.