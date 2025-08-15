Frenética actividad en el CV Arenas Gandia a una semana del inicio de la pretemporada

A una semana del inicio de la pretemporada, el CV Arenas trabaja de forma acelerada para poner las bases que conduzcan al éxito de todos los equipos del club.

En este aspecto, una gran noticia ha sido la confirmación de la plaza infantil en la competición de la categoria preferente, lo que deja al CV Arenas como el único centro educativo con los dos equipos en el máximo nivel de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, el club ha renovado para este nuevo curso deportivo los patrocinios principales habituales: Hotel Gandia y Decorgandia, a los que se les suma un tercero: Locatec. También han confirmado su colaboración otras empresas como Solertech, inmobiliaria Hernán, Socorrismo Mistral, JPB Mediadores o Earlina.

En este aspecto cabe destacar que en el pase de socio se han logrado ventajas en empresas como Volabola o Pickets Burguer, donde al presentar el carnet se puede obtener un 10 % de descuento.

El CV Arenas ha cerrado la renovación de Sílvio Hernánn como masajista oficial y ya está cerrada las continuidad de las entrenadoras que estarán bajo la dirección de Joaquín Borrás, técnico que volverá a poner sus conocimientos al servicio de este club, pese a haber recibido un año más la llamada de otras entidades importantes de la Comunitat Valenciana.

Desde la directiva del club se quiere abrir las puertas del club a los/as deportistas de la comarca en un año en el que un nuevo centro educativo ha sumado al projecto como es el Roís de Corella de Gandia y espera que más jóvenes de la comarca se una.

Esta misma semana ya ha habido actividad en el seno del CV Arenas, ya que una representación del club grauero estuvo presente en el partido internacional de voleibol masculino, que se disputó en Alicante entre las selecciones masculinas absolutas de España y Suiza.

Una veintena de personas de la entidad, entre jugadores, técnicos y socios, disfrutaron del encuentro que ganó el combinado helvético por 0-3.