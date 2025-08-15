La Generalitat reabre la carretera entre Villalonga y la Vall de Gallinera

La Generalitat reabrió antes de este puente de agosto la carretera CV-702, que comunica la Vall de Gallinera con Villalonga, tras finalizar, al menos provisionalmente, en tiempo récord unas obras que había iniciado para mejorar los canales de drenaje, a petición de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La Conselleria de Infraestructuras tomó nota de las quejas de los respectivos alcaldes y de vecinos que tienen propiedades en la zona, sobre todo en el paraje de la Llacuna, quienes habían mostrado su malestar porque se cortara en pleno verano una vía de comunicación que es clave para evacuar o para que accedan los efectivos de emergencias en caso de un incendio forestal.

Pero ya todos pueden respirar tranquilos. En un principio, la Generalitat respondió a los alcaldes que no podía parar los trabajos y que la previsión era acabar en un par de meses, pero finalmente las obras se han agilizado.