El goteo de cierre de playas hace más urgente la construcción de depuradoras

La desagradable sorpresa que este verano ha causado el goteo de cierre de playas de la Safor por contaminación fecal, los últimos casos este pasado miércoles en cuatro tramos de Oliva y ayer jueves en otro, también tiene un origen humano, y no es otro que la contaminación de aguas superficiales o subterráneas que proceden, en la mayoría de los casos, de la deficiente depuración de caudales residuales y del uso sin control de productos agrícolas que acaban en acequias.

La contaminación de las aguas continentales, que si no se corrige de cara a los próximos años puede tener un efecto muy perjudicial sobre el turismo basado en el sol y playa extendido por toda la comarca, es una de las principales causas de ese aporte al mar. Pero, como afirman los expertos, otro factor importante es el incremento de la temperatura del mar que ralentiza la eliminación de microbios y bacterias disueltas en el agua.

Una playa de Gandia, cerrada por contaminación. / Levante-EMV

Sabidas las causas se pueden aportar soluciones, y ahí es donde, en la comarca de la Safor, el papel de la Administración ha sido, a todas luces, del todo insuficiente. Baste decir que una gran parte de las aguas residuales que llegan al mar, especialmente las de los municipios de Oliva y Tavernes de la Valldigna, lo hacen en un nivel de depuración que dista mucho de lo que sería óptimo. Y tampoco se ha alcanzado la máxima eficiencia en la mayor depuradora de la comarca, denominada la Safor-Sur, que trata el caudal residual de Gandia y otros 17 municipios. Todo ello se resume en un inmenso volumen de agua más o menos contaminada que, cada día, acaba junto a las playas en las que bañan miles de personas en verano.

A pesar de eso, la Administración, que en este caso fundamentalmente son la Conselleria de Medio Ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica, no están en el camino de solucionar el problema a corto plazo. La situación en estos momentos es mucho proyecto y pocos hechos.

El problema, como casi siempre, es que se necesitan decenas de millones de euros

En Tavernes de la Valldigna sigue sin fecha la presentación y ejecución de un plan valorado en cerca de 23 millones de euros que consiste en construir una gran depuradora en la zona del Tancat, al lado mismo del cauce del río Vaca, a la que le llegaría el caudal del pueblo y de toda la zona costera mediante una extensa red de colectores. Esa actuación se viene gestionando desde hace más de veinte años.

En Oliva, tres cuartos de lo mismo. Tras esperar décadas, en la pasada legislatura se anunció un proyecto para una gran depuradora y red de colectores, valorada en 45 millones de euros, que también trataría todas las aguas residuales del municipio, salvo algunas urbanizaciones más alejadas. El plan dispondría de ayudas de la Unión Europea, pero ahora ya puede asegurarse que, por diversos motivos, las obras tampoco arrancarán en la presente legislatura.

El tercer proyecto pendiente, el de Gandia, también se remonta décadas atrás sin que se observe ninguna novedad. Se trata de aplicar el tratamiento terciario a la depuradora de la Safor Sur y así evitar que las aguas depuradas, que se vierten al mar a través de un emisario submarino, puedan causar problemas en la calidad de las aguas.

Hace unas semanas la Confederación Hidrográfica del Júcar anunció el inicio de los estudios para poder valorar la ejecución de las obras que permitirían tratar mejor el agua. Así no solo se evitaría contaminar, sino que, mejor aún, incluso se podría aprovechar para el riego, baldeo o usos industriales.