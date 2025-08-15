Uno de los locales de la playa de Oliva se defiende de las críticas por incivismo

Uno de los establecimientos de la zona de Terranova y Burguera de la playa de Oliva al que, según señalan los vecinos, acuden algunos clientes que después muestran un comportamiento incívico en la calle, se ha defendido en un comunicado, eludiendo su responsabilidad en hechos que están causando mucho malestar entre los residentes de esta zona.

"Querido pueblo de Oliva, necesitamos de su apoyo y amor para salir de esta mala situación que nos toca atravesar", señalan los responsables del establecimiento en un comunicado emitido a través de sus redes sociales y que, además, animan a compartir "para que llegue a todos los habitantes", dado que "hoy más que nunca necesitamos todo su amor y su apoyo para defender al Manglar".

El establecimiento, frecuentado por mucha juventud, ha quedado en el punto de mira, junto a otras actividades de ocio abiertas en esta misma zona, porque los vecinos comprueban que algunos de los clientes, especialmente de madrugada, protagonizan acciones incívicas, entre ellas orinar en la calle, saltar tapias de propiedades privadas, e incluso arrancar señales o intentar prender fuego a la vegetación de parcelas situadas junto a sus viviendas. Eso, obviamente, se añade al griterío que esas personas causan, impidiendo dormir a quienes lo intentan con las ventanas abiertas en jornadas de mucho calor. Por todo ello, una recién constituida asociación de vecinos ha solicitado una reunión con responsables del ayuntamiento para exigir medidas inmediatas.

Los propietarios del Manglar señalan, en primer lugar, su "profundo malestar" por "los ataques, acusaciones infundadas y acoso vecinal" que, aseguran, sufren a raíz de que las quejas de los residentes se difundieran por diversos medios de comunicación, incluyendo televisiones de ámbito nacional, después de que este periódico relatara lo que sucedía en ese lugar.

El Manglar indica que, en la mayoría de los casos denunciados, esas acciones incívicas se producen fuera del recinto, como efectivamente señalan los vecinos, de manera que no es responsabilidad del establecimiento atajarlas. Incluso destaca que algunos de esos incívicos son protagonizados por personas que "no necesariamente han pasado por nuestro local".

Tras rechazar las acusaciones que algunos han lanzado sobre venta de drogas, El Manglar se posiciona "en contra de cualquier práctica ilegal", y añade que "algunas mentiras" que se están difundiendo "manchan el nombre de nuestro negocio" y afectan a los trabajadores, sus familias y su reputación.

El establecimiento asegura que no solo dispone de la preceptiva licencia para poder estar abierto, como también ha señalado el ayuntamiento, sino que cumple los horarios establecidos para este tipo de negocio y que, si bien es algo que no les corresponde, limpian cada noche la zona exterior del local "por voluntad propia". "Dentro de nuestras posibilidades, trabajamos al máximo cuidando la convivencia vecinal", asegura el comunicado de este pub olivense.

El Manglar concluye su escrito de aclaración ante todo el revuelo que se ha generado indicando que sus responsables son conscientes "de que no siempre es fácil compaginar el ocio nocturno con el descanso de los vecinos", pero indican el establecimiento y su actividad "crea empleo, ofrece una alternativa de ocio sana" y que su actuación está "siempre dentro de los márgenes legales". "Reivindicamos nuestro derecho a trabajar, a existir y a ser tratados con justicia", concluye el escrito que han solicitado que se difunda entre los vecinos y clientes del Manglar.

Esta nota, en cierta medida, coincide con las denuncias de los vecinos. En declaraciones a este periódico, los residentes que han tenido que asociarse para defender el derecho a vivir tranquilamente en sus viviendas contaron que, con su actividad normal, El Manglar no genera ruidos, dado que se trata de un establecimiento que debe contar con la preceptiva insonorización que evita la salida del sonido al exterior. El problema, insistían los residentes indignados, está en algunas de las personas que acuden no solo a ese pub, sino a otros establecimientos de ocio de la zona, y por eso reclaman que sea el ayuntamiento, o la Administración competente, la que actúe de forma contundente contra esos actos incívicos y garantice el derecho a un ambiente nocturno que les permita vivir.