Mundial de Atletismo Paralímpico: Nueva Delhi en el horizonte

La capital de la India, Nueva Delhi, acogerá del 27 de septiembre al 5 de octubre el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico que contará con la participación de más de un millar de deportistas llegados de más de 100 países distintos.

El equipo español estará formado por 29 atletas, (16 hombres y 13 mujeres) y 6 deportistas de apoyo. En la preselección nacional mundialista figuran el atleta de Oliva, Héctor Cabrera Llácer, medallista en los Juegos de Tokyo 2020 en lanzamiento de jabalina, y la jovencísima gandiense del Grau y debutante en un Mundial absoluto, Cintia Frasquet Sánchez, que disputará las pruebas de lanzamiento de peso y jabalina.

Cabrera, con una dilatada y exitosa carrera deportiva, pertenece a la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) mientras que Frasquet representa a la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

Pero, al margen de la preselección de estos dos lanzadores que, además, también han sido designados para ir al Mundial los técnicos-entrenadores de Gandia, Juanvi Escolano Muñoz y Ainhoa Martínez Agulla.

Todos ellos, atletas y técnicos, son miembros de la Garbí Throws Academy (Academia de Lanzamientos Club de Córrer El Garbí).

Los cuatro preseleccionados compaginan sus entrenamientos, prácticamente a diario, en el Polideportivo Municipal de Gandia y en la Pista de Atletismo de Sueca al no poder utilizar la de la capital de la Safor debido a las obras de reforma de dicha instalación.

También los cuatro viajarán a Segovia con motivo de un control de marcas de ámbito nacional que se disputará en septiembre, organizado casi expresamente para los y las atletas preseleccionados para el Mundial.

Los dos atletas y los dos entrenadores formarán parte de la expedición del Comité Paralímpico Español que partirá hacia la India el 22 de septiembre.

El Mundial contará con 186 eventos con medalla (101 de hombres, 84 de mujeres y uno mixto), 15 más que en la última edición del Campeonato disputado en Kobe en 2024. La competición se celebrará en el estadio JLN Stadium construido en 1982 para albergar los Juegos Asiáticos y remodelado en 2010 para la celebración de los Juegos de la Commonwealth y que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. El Mundial se convertirá en el mayor evento de deporte paralímpico celebrado en este país.

Las pruebas se desarrollarán en una doble sesión, la matinal será de 9:00 a 11:30 (5:30 a 8:00 en España) y la sesión vespertina tendrá lugar de 17:00 a 20:30 (13:30 a 16:50 hora española)