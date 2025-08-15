La ola de calor obliga a tomar medidas sanitarias en la Safor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado aviso naranja por altas temperaturas en la comarca de la Safor durante las jornadas de este viernes y sábado, lo que ha llevado a varios municipios no solo a alertar a la población sobre cómo protegerse del calor, sino también a tomar medidas excepcionales.

Así, en Gandia para los días 15 y 16 de agosto el ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial para proteger la salud de la ciudadanía. Los centros sociales de Corea, Joan Climent y del Raval permanecerán abiertos en horario de 11 a 14 horas y de 15 a 20 horas como refugios climáticos. En esos lugares se dispone de equipos de aire acondicionado y los ciudadanos que lo deseen pueden acudir para permanecer en ese lugar el tiempo que estimen oportuno.

Según señala el ayuntamiento, en función del uso y la demanda, el consistorio estudiará ampliar la oferta a más espacios municipales, dado que el pasado lunes ya se abrieron esos mismos centros con escasa afluencia de personas.

Además, las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella serán gratuitas durante toda la jornada y se permitirá el acceso a todos los ciudadanos hasta completar su aforo. El horario también se amplía y permanecerán abiertas hasta las 22.30 horas en estas dos jornadas.

También el Ayuntamiento de Piles y el Club de Pilota local han anunciado la suspensión de las dos partidas programadas para la tarde de este viernes en el trinquet Ciscar. Ambas entidades consideran que en un lugar como ese, sin refrigeración, esta tarde se alcanzarán altas temperaturas que son del todo inapropiadas no solo para los propios pilotaris, sino para el público asistente.

Las autoridades sanitarias recuerdan a la población una serie de recomendaciones básicas para hacer frente al calor extremo: Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, utilizar ropa ligera, transpirable y de colores claros, optar por comidas ligeras y frescas, mantener la vivienda fresca cerrando persianas y ventilando durante la noche y prestar especial atención a personas mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, se recuerda que ante cualquier síntoma grave relacionado con un golpe de calor, hay que telefonear inmediatamente al 112.