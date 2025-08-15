Salva Fluixà y Davinia Albinyana triunfan en el Correpatina-XX Volta a Peu Platja Xeraco

Salva Fluixà y Davinia Albinyana han sido los ganadores absolutos del Correpatina-XX Volta a Peu Platja Xeraco, carrera popular que se ha disputado este jueves, 14 de agosto de 2025, sobre una distancia de 7,3 km y un total de 879 corredores y corredoras clasificados y clasificadas. El calor y la humedad marcan la jornada.

Fluixà, atleta local del Club de Córrer Xeraco, ha invertido 23 minutos y 28 segundos en completar la prueba, a un promedio de 3,14 el kilómetro. El podio masculino lo completan Juan Vidal (CD Restaurante El Quijote-Playa de Xeraco), segundo clasificado a 5 segundos del vencedor, y José Luis Almiñana "Piti" (CA Gandia Alpesa), que cruza la línea de meta a 16 segundos de Fluixà.

Las tres primeras clasificadas de la carrera popular del jueves 14 de agosto de 2025 / crono4sports.es

En féminas, Davinia Albinyana, atleta independiente afincada en la Safor, marca 27 minutos y 3 segundos en recorrer los 7,3 km, a 3,44 de promedio. Paula Escolano (CC Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa) es segunda, a casi dos minutos, mientras que Verónica Esteve (CD Restaurante El Quijote-Playa de Xeraco) acaba 3ª a casi tres minutos de la campeona.

Los y las atletas del Club de Córrer Xeraco que han participado en la prueba / crono4sports.es

En cuanto a la clasificación por categorías, destacar a Salva Fluixà como primer senior; Juan Vidal 1º Veterano A; Javier Marqués (CA Gandia Alpesa) 1º Veterano B; Ramón Alcañiz (Ind) 1º Veterano C; Martín Marqués (Colmenar Viejo) 1º Júnior y Joan Alemany (Dorsal 19 Pedo) 1º Menor.

En chicas, Paula Escolano es la primera Senior; Davinia Albinyana la 1ª Veterana A; Elena Castell (Ind) 1ª Veterana B; María José Ballester (CA Almussafes) 1ª Veterana C; Laia Ferragud (Triatló Algemesí) 1ª Júnior y Neus Rosell (Triatló Algemesí) 1ª Menor.

Los mejores locales (empadronados en Xeraco) fueron Salva Fluixà y Kristina Abrahamiyan (Ind).

La carrera ha estado organizada por el Ayuntamiento de Xeraco con la colaboración del Club de Córrer Xeraco.