Salva Fluixà y Davinia Albinyana triunfan en el Correpatina-XX Volta a Peu Platja Xeraco

La prueba se salda con total de 879 corredores y corredoras clasificados y clasificadas

El podio masculino del Correpatina-XX Volta a Peu Platja de Xeraco

El podio masculino del Correpatina-XX Volta a Peu Platja de Xeraco / crono4sports.es

Salva Talens Carbó

Gandia

Salva Fluixà y Davinia Albinyana han sido los ganadores absolutos del Correpatina-XX Volta a Peu Platja Xeraco, carrera popular que se ha disputado este jueves, 14 de agosto de 2025, sobre una distancia de 7,3 km y un total de 879 corredores y corredoras clasificados y clasificadas. El calor y la humedad marcan la jornada.

Fluixà, atleta local del Club de Córrer Xeraco, ha invertido 23 minutos y 28 segundos en completar la prueba, a un promedio de 3,14 el kilómetro. El podio masculino lo completan Juan Vidal (CD Restaurante El Quijote-Playa de Xeraco), segundo clasificado a 5 segundos del vencedor, y José Luis Almiñana "Piti" (CA Gandia Alpesa), que cruza la línea de meta a 16 segundos de Fluixà.

Las tres primeras clasificadas de la carrera popular del jueves 14 de agosto de 2025

Las tres primeras clasificadas de la carrera popular del jueves 14 de agosto de 2025 / crono4sports.es

En féminas, Davinia Albinyana, atleta independiente afincada en la Safor, marca 27 minutos y 3 segundos en recorrer los 7,3 km, a 3,44 de promedio. Paula Escolano (CC Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa) es segunda, a casi dos minutos, mientras que Verónica Esteve (CD Restaurante El Quijote-Playa de Xeraco) acaba 3ª a casi tres minutos de la campeona.

Los y las atletas del Club de Córrer Xeraco que han participado en la prueba

Los y las atletas del Club de Córrer Xeraco que han participado en la prueba / crono4sports.es

En cuanto a la clasificación por categorías, destacar a Salva Fluixà como primer senior; Juan Vidal 1º Veterano A; Javier Marqués (CA Gandia Alpesa) 1º Veterano B; Ramón Alcañiz (Ind) 1º Veterano C; Martín Marqués (Colmenar Viejo) 1º Júnior y Joan Alemany (Dorsal 19 Pedo) 1º Menor.

En chicas, Paula Escolano es la primera Senior; Davinia Albinyana la 1ª Veterana A; Elena Castell (Ind) 1ª Veterana B; María José Ballester (CA Almussafes) 1ª Veterana C; Laia Ferragud (Triatló Algemesí) 1ª Júnior y Neus Rosell (Triatló Algemesí) 1ª Menor.

Los mejores locales (empadronados en Xeraco) fueron Salva Fluixà y Kristina Abrahamiyan (Ind).

La carrera ha estado organizada por el Ayuntamiento de Xeraco con la colaboración del Club de Córrer Xeraco.

