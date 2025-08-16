Radars: Cómo Gandia ha logrado dar una nueva vida a 64 personas

Liduvina Gil, concejala de Sanidad, Políticas Saludables y Calidad de Vida de Gandia, no lo duda. Cualquier esfuerzo habría valido la pena para sacar de la soledad no deseada a una sola persona. Pero, en el primer año en que se ha puesto en marcha un programa dirigido justamente a eso, han sido 64 las personas, la mayoría mujeres, que han encontrado una nueva vida.

Radars se llama este proyecto pionero que Gandia puso en marcha el pasado mes de febrero después de haber conocido cómo funcionaba en Barcelona, una ciudad muy avanzada en políticas sociales. El objetivo era claro. Primero buscar a quienes pasan una hora tras otra en sus casas completamente solas y, después, plantearles las actividades no solo para participar en ellas, la mayoría en el Centre Cívic Joan Climent de Gandia, sino para que también encontraran nuevas relaciones y amistades con las que compartir la vida.

Una visita a una exposición en la Casa de la Marquesa de Gandia. / Levante-EMV

El proceso, y de ahí el nombre Radars, comenzó detectando a las personas que están solas sin desearlo. En eso contribuyeron las farmacias, un establecimiento habitual entre personas mayores, médicos de cabecera y técnicos del departamento municipal de Servicios Sociales.

Con el primer censo se activó la maquinaria. Las coordinadoras del Proyecto Radars, Amparo Peyró y María José Martí, cuentan a este periódico que una pieza fundamental son los cerca de veinte voluntarios y voluntarias a las que previamente se les dio un cursillo para acercarse a esas personas y paliar su soledad.

El plan comienza con llamadas telefónicas habituales, porque es importante saber cómo están esas personas, qué sienten y si se les puede ofrecer actividades. A la llamada le sigue el acompañamiento. Un paseo, una charla, un café, siempre fuera de la vivienda del solitario o solitaria, facilita que la persona se anime a dar los pasos siguientes.

Los usuarios del programa, en una terraza de Gandia. / Levante-EMV

Es ahí cuando entran la gran cantidad de actividades que el Proyecto Radars tiene activadas. «Lo fundamental es socializar», señalan la concejala Gil y las coordinadoras Peyró y Martí. En el programa encuentran desde clases de actividad física y cognitiva a charlas de médicos o farmacéuticos sobre salud, conductas saludables y bienestar, pero también se ofrecen paseos, visita a exposiciones o conferencias o conciertos. Una vez al mes hay fiesta de aniversario con reunión general y regalos para todas las personas que cumplen años. Hay personas que hace mucho que no disfrutaban de este acontecimiento tan habitual en casi todas las familias, de ahí que las coordinadoras se sientan especialmente satisfechas de poder «celebrar la vida». Entre las mayores recompensas figuran aquellas personas que, gracias a las actividades, han podido hacer amistades que, por sí mismo, también contribuyen a su socialización.

«Hay quien no quiere participar», señala con cierto pesar Liduvina Gil. Pero este es un programa abierto permanentemente a los que lo necesiten, y para ello siguen activos los «radares» que buscan a los viven solos sin desearlo.

El Proyecto Radars no cierra en verano, precisamente una época en que la soledad de las personas mayores se acentúa, y la idea extenderlo. En ese sentido, el Ayuntamiento de Gandia ha hecho una llamada dirigida a todos aquellos que quieran sumarse como voluntarios y, así, poder ampliar el número de personas atendidas, y también de «radares» que detecten los casos de personas vulnerables para prevenir un aislamiento social que, en muchos casos, resulta devastador para quien lo sufre.

La concejala Gil concluye que quienes quieran participar pueden dirigirse al Centre Joan Climent, en la plaza de les Xocolateres de Gandia, donde está la dirección del Proyecto Radars.