Rescatan a una mujer atrapada en mitad de una tirolina en la vía ferrata de Gandia

Una mujer quedó atascada ayer en mitad de una tirolina en Gandia y tuvo que ser finalmente rescatada por los bomberos. Todo parece indicar que se trataba de la tirolina ubicada en la vía ferrata Falconera, en Gandia.

Fueron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos los que acudieron en auxilio de la mujer, según han indicado ellos mismos a través de sus redes sociales. En concreto, integrantes del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) fueron los encargados de la operación.

Para ello tuvieron que ayudarse de un helicóptero, también del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, con el objetivo de acercarse por aire hasta el punto en el que la mujer se encontraba suspendida de la tirolina. Bajo ella, el vacío, y encima, un sol abrasador que ayer dejó altísimas temperaturas en toda la provincia. Hay que recordar que la zona de Gandia, donde se produjo el suceso, fue puesta ayer en alerta roja por la Aemet.

En la operación de rescate también participó un médico.Tras rescatar a la mujer, esta fue puesta en manos de los servicios sanitarios para que comprobasen cuál era su estado.

La tirolina de la vía ferrata de Gandia es la más larga de la Comunitat Valenciana, tiene 120 metros de largo, está en la montaña y, desde ella, hay una vista panorámica de 360º al mar.