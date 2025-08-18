Arranca la programació especial de raspall professional per les Festes d'Ador
Des de dilluns fins dijous es juguen partides al carrer Juan Carlos I
El Trofeu Ajuntament de Castelló reajusta les dates
Salva Talens Carbó
L'Ajuntament d'Ador reuneix els i les millors jugadors i jugadores del raspall professional en les seues partides de Festes. Tots els encontres es jugaran al carrer Juan Carlos I a les 18.30 hores.
Aquest dilluns, primera partida de la setmana amb Ian i Lorja contra Montaner i Canari. Dimarts, 19 d'agost, juguen Vercher i Ibiza davant Ramón i Raúl.
Dimecres, dia 20, és el torn de les xiques: Ana i Amparo vs Érika, Mar i Myriam. Dijous 21 es tanca la programació amb Diari i Tonet IV contra Iván i Murcianet.
Per una altra banda, i degut a l’activació dels avisos per calor a la Comunitat Valenciana i per garantir la seguretat i el millor desenvolupament de la competició, s’ajorna l’activitat prevista per a diumenge al trinquet de Castelló (descobert) fins dilluns 18 i dimarts 19 d'agost.
Així, aquest dilluns dia 18 les sis de la vesprada, primera semifinal masculina: Vercher de Piles, Brisca d'Oliva i Bossio contra Iván, Raúl i Ibiza. En dones, Vanessa i Amparo davant Erika i Júlia, de Tavernes de la Valldigna.
Dimarts, 19 d'agost, segona jornada de semifinals. Primer, Diari, Murcianet i Néstor contra Vicent, Lorja i Momparler. En dones, Clara i Isabel s'enfronten María E.,Natalia i Mar A.
Les guanyadores i els guanyadors dels encontres de classificació disputaran les grans finals el divendres, 29 d'agost.
