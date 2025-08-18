El CF Gandia puede con otro rival de superior categoría antes de recibir a la UE Tavernes

El CF Gandia amateur de Primera FFCV se impone por 1-0 al CF Benidorm de la Lliga Comunitat en un exigente test de pretemporada disputado en Oliva Nova.

A pesar de las numerosas bajas, gran esfuerzo colectivo de los de Alberto Gregori ante otro rival de superior categoría.

Este ha sido el tercer encuentro de pretemporada del CF Gandia. El primero se saldó con un empate, 1-1, ante la UD Carcaixent de la Lliga Comunitat.

El segundo, contra el CDF Jávea, también de la Lliga Comunitat, constituyó la primera victoria (0-2) en este periodo de preparación.

El CF Gandia jugará este miércoles, 21 de agosto, ante la UE Tavernes, cuarto rival igualmente de la Lliga Comunitat. El choque se disputa en el estadio Guillermo Olagüe.