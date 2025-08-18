Cielo e infierno en el universo pictórico del olivense Miguel Vicens

El artista olivense Miguel Vicens ha presentado la segunda parte del mural titulado “L’última veritat”, que está realizando desde hace meses para la parte superior del coro de la parroquia de Sant Roc de Oliva, que tiene la parte del luneto u óculo central. En esta parte, a la derecha destaca la presencia de San Miguel Arcángel, el ángel de la circunstancia, y, al lado, un grupo de condenados. En el ángulo derecho están las personas que bajan. “Tiene el sentido de pérdida y de bajada al abismo”, ha explicado el autor.

En la otra parte, la izquierda del mural, la pintura se centra en la gloria de los elegidos. Miguel Vicens ha pintado dos figuras centrales que representan alegóricamente San Pedro y San Pablo, los apóstoles que buscan la luz, los que huyen de las tinieblas o de la parte oscura y encuentran la luz y la verdad. Son seres angelicales que han conseguido el estado de plenitud, según el artista. "L'última veritat" cobra, así, un sentido profundamente religioso, evangélico, y se trata de una obra que está satisfaciendo al titular de la parroquia y a los feligreses.

El trabajo iniciado hace meses por Miguel Vicens sigue. Ahora llegará la tercera y última parte que tendrá en el centro a Adán y Eva, el ángel del paraíso y la escalera de Jacob con las almas subiendo y bajando del paraíso, los condenados o purgatorio. Quedarán concluir los laterales de la parte inferior del mural, más la parte de revestimiento del luneto o las “pechinas” que conforman el óvalo.

Concluida la parte más dogmática

“Podemos afirmar que la parte concluida es la más dogmática, la que se daba ya por sabida, como la Virgen, el Pantocrátor o Jesucristo, San Juan o la parte angélica de los lados”, dijo el propio autor Miguel Vicens a Levante-EMV.

Hasta la fecha tiene realizados alrededor de 50 metros cuadrados de la totalidad del retablo que serán unos 80 metros cuadrados, uno de los más grandes de las iglesias españolas. Los treinta metros que quedan por concluir estarán acabados en menos de un año. "Aunque va por etapas, son veladuras y hay que pintar sobre lo seco, tipo renacentista. Hay que buscar valores de conceptos que ya se daban por sabidos, matices, graduaciones y es interesante porque el cuadro, cuando lo tratas bien, con mimo, es muy agradecido”, añadió el artista.

San Pedro y San Pablo en el retablo que pinta Miguel Vicens. / Levante-EMV

La parte de Adan y Eva es la que se sale un poco del sistema religioso, porque actúa más la parte alegórica, es mucho más lúdica, con la representación ficticia del paraíso lleno de manzanas, jugando con el mundo neoclásico y los colores suaves. El autor reconoció a Levante-EMV que “cuando me dijeron el motivo de la obra, no me costó entrar. Es como una obra de teatro que te dan y que te sumerges rápidamente en el mensaje”.

A través del estudio de la historia del arte Vicens ha estado realizando este trabajo que, reconoce, “impacta mucho a los que lo ven, que esperaban algo más intimista, de caballete, pero al ver estos murales se extrañan". "Hay una exposición en el Palacio del Senado de Roma con el mismo sistema de paneles unidos por una plancha que utilizo yo". “Yo he procurado hacer parajes enteros, para que las tablas tengan mayor coherencia y armonía en conjunto, con fondos similares”, explica el artista.

XII Premi Sant Roc

En el mismo acto el artista y pintor Miquel Vicens recibió la XII edición del Premi Sant Roc, que entrega anualmente la parroquia a una persona relevante de la feligresía, que este año reconoce el gran trabajo artístico que realiza Vicens y la mejora que supondrá para Sant Roc este espectacular retablo cuando esté montado, con un gran poder de atracción no sólo en la comarca sino en toda la Comunitat Valenciana.