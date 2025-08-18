Detenido en Gandia tras anunciar la ilegalidad en la puerta de su negocio

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia a un varón que utilizaba una tienda “grow shop” para vender marihuana y hachís. En esa operación la policía se ha incautado cerca de nueve kilogramos de marihuana y más de 200 gramos de hachís, contenidos en bolsas termo-selladas dispuestas para su venta.

Según informa la Jefatura Provincial de la Policía Nacional, las investigaciones policiales se iniciaron tras tener conocimiento de que en una nave industrial de la localidad de Gandia, concretamente en una tienda “grow shop”, se podrían estar vendiendo sustancias estupefacientes para ser consumidas. Además, los agentes comprobaron que en la misma puerta de la tienda se anunciaba dicha actividad, encontrándose sustancias estupefacientes a la venta desde una máquina “vending” situada junto a la entrada.

Una vez llevadas a cabo las primeras vigilancias, se pudo observar una gran afluencia de clientes accediendo al interior de local para adquirir estupefacientes con la finalidad de consumirlos. Algunos clientes elaboraban un porro-cigarro tras salir de la tienda.

Continuando con las pesquisas, se pudo comprobar que incluso algún cliente, nada más salir de la tienda, abría el producto comprado y elaboraba un porro-cigarro para ser consumido.

La operación culminó el pasado 6 de agosto con la inspección del local, donde los policías incautaron la cantidad total de 511 bolsas termo-selladas con casi nueve kilogramos de marihuana, así como 17 bolsas que contenían 232 gramos de hachís.

Por estos hechos, se detuvo a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, pasando a disposición de la autoridad judicial.

Un “grow shop” es una tienda especializada en el asesoramiento y la venta de productos relacionados con el cultivo de plantas de cannabis, como fertilizantes, invernaderos o iluminación. A diferencia de los clubes, los “grow shops” no venden cannabis directamente, siendo legales los productos que ofrecen.