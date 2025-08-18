Gandia no alcanzará a Benidorm

El Ayuntamiento de Gandia iniciará en las próximas semanas una modificación urbanística que, visto lo visto, puede crear un precedente en la ciudad y, en parte, marcar su imagen futura en muchos nuevos ensanches urbanos. Se trata de emular lo que muchos llamaron el ‘modelo Benidorm’, que consiste en elevar la altura de los edificios para dejar más espacio libre en superficie. Cierto es, sin embargo, que, con el cambio previsto, Gandia se quedará muy lejos de la ‘ciudad vertical’ que es la capital de la Marina Baixa.

El cambio afecta a las parcelas situadas en la franja de 90.000 metros cuadrados más próxima al Serpis del sector les Foies, entre el Grau y la desembocadura de ese río. El consistorio permitirá que, en vez de levantar allí cientos de viviendas en bloques de seis plantas, los edificios alcancen las doce, lo que supone que pueden acercarse a los 45 metros de altura.

Ese modelo más vertical no supone una gran novedad. En la playa gandiense ya existen edificios de diez y doce plantas, e incluso los hoteles están autorizados a levantar dos pisos más de los que fija la norma para fomentar la construcción de este tipo de establecimientos turísticos.

Este cambio que el departamento de Urbanismo va a autorizar se puede visualizar con facilidad. En un solar de 5.000 metros cuadrados de ese sector ahora se puede construir un edificio de seis alturas que ocupe la mitad de la parcela, 2.500 metros cuadrados, de manera que una superficie idéntica quedaría libre de hormigón.

Con el nuevo diseño saldrían las mismas viviendas, pero el edificio se elevaría a 12 plantas y ocupará un cuarto de la parcela, solo 1.250 metros cuadrados. El resto, 3.750 metros, se quedarían para jardines y espacios libres de titularidad privada. Una y otra imagen permiten apreciar el efecto «esponjamiento» que, en Urbanismo, se define por áreas abiertas entre edificios en vez de construirlos en un diseño más compacto y cerrado.

El sector de les Foies, en una simulación de hace años con edificios de 6 alturas y una gran ocupación de suelo. / Levante-EMV

«La edificabilidad neta no varía», insiste la directora de Urbanismo de Gandia, Maite Alonso, por lo que considera que no habrá problemas para que todos los grupos políticos den el visto bueno a esta modificación, incluyendo Compromís, que ha solicitado abrir un debate ciudadano sobre el nuevo diseño y no se ha definido todavía si está a favor o en contra de la propuesta.

Si se aprueba el nuevo modelo, como es previsible, Gandia aún estará lejos de Benidorm, que hace apenas unas semanas dio el visto bueno, allí sí con polémica política, al llamado Ensanche de Levante, donde se obliga a los promotores a construir edificios que tengan, al menos, veinte alturas. Así, se dejan grandes espacios abiertos en la base, pero, al mismo tiempo, se aprovecha cada metro cuadrado para incrementar considerablemente el número de viviendas y de plazas hoteleras en aquella turística ciudad. En Ensanche de Levante abarca casi 600.000 metros cuadrados y constituye la principal bolsa de suelo urbano que todavía está «virgen» en aquella ciudad.

Las ‘urbanizaciones verticales’ que en el caso de Gandia podría denominarse ‘semivertical’, tienen partidarios y detractores. Los primeros citan que proporcionan espacios abiertos que, si bien son privados, dan una imagen de amplitud y confortabilidad urbana. También facilita la prestación de servicios, abaratando costes, y que, dentro de las parcelas, haya más aparcamientos para los residentes, lo que supone liberar la vía pública de coches.

Entre los inconvenientes, la distorsión que los edificios causan en el perfil de la ciudad y la ruptura del paisaje preexistente, si bien esa visión de enormes edificios hace décadas que existe en la playa de Gandia.

Queda claro, como también ha señalado el grupo de Compromís en el Ayuntamiento de Gandia, que esta decisión municipal sobre cómo edificar en les Foies supone la apertura de un debate urbanístico de gran calado que se acometerá apenas pase este mes de agosto y que probablemente afecte a otros sectores urbanizables o urbanos en un futuro.