Marcos Carretero y Ana Castiella vencen en la XXIII Carrera Popular Platja de Piles

El Ayuntamiento de Piles ha organizado la XXIII Carrera Popular Platja de Piles este pasado viernes 15 de agosto de 2025 a las 19:30 con salida y llegada en la Avenida del País Valencià.

Marco Carretero, del Club Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, ha sido el más rápido al completar los 8 km del recorrido en 27 minutos y 10 segundos, 3,34 de promedio.

Fernando Llácer, del CA Gandia Alpesa, y Ángel Herrera, del Club Dénia Corre, completan el podio masculino de la carrera.

Las tres mejores mujeres en la prueba pilera / crono4sports.es

En mujeres, triunfo foráneo de Ana Castiella, del Pomona Club, con un crono de 34,29 a 4,19 el kilómetro. Berta Bordería, del Tira Tu Davant, y Lola Doménech, de la Peña El Coyote fueron segunda y tercera, respectivamente, de la carrera.

Aunque la previsión era de más de 500 participantes, al final fueron un total de 318 corredores y corredoras los se clasificaron en esta prueba.