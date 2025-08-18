El Mediterránea de Gandia se corona entre los festivales del indie-pop español

El Mediterránea Dual Fest de Gandia, celebrado los pasados días 14, 15 y 16 de agosto, de jueves a sábado, cumplió con nota su sexta edición, y ya puede decir que es un festival consagrado, en el que los artistas empiezan a fijarse y a querer estar en su cartel.

De entrada, un par de cifras. La primera: el evento reunió a 35.000 asistentes durante esos tres días, según datos de la organización. El segundo indicador de la satisfacción de los espectadores es que los primeros mil abonos generales, puestos a la venta por internet este lunes a mediodía al precio de 46 euros, se agotaron en apenas diez minutos.

El evento era el segundo festival del verano que se celebraba en Gandia. A diferencia del Pirata, con un cartel ecléctico y donde abunda un público de veinteañeros, el Mediterránea sigue siendo un refugio para el «indie pop» en español, un género que tuvo su auge en los noventas pero que actualmente ha quedado eclipsado por la música urbana y latina. Aquí los asistentes tienen una edad a partir de los 35-40 años, y un cierto poder adquisitivo.

Este año se ha eliminado la zona de cámping (sí ha habido glámping, con 250 personas) pero no ha parecido importar mucho. El 60% era de fuera de Gandia, y muchos han optado por hoteles y apartamentos en la playa, ayudando a que el destino haya colgado el cartel de lleno técnico, y haya superado en cinco puntos a Benidorm. El festival habilitó lanzaderas a la playa, y el Palau Ducal ofrecía un 20% de descuento en las visitas a quienes enseñaban la pulsera.

Álvaro Rivas, de Alcalá Norte. / Levante-EMV

Por ello, el ayuntamiento sigue apostando por el festival, en especial por el impacto que genera en el turismo y la hostelería. Y el festival también quiere integrarse en la ciudad, manteniendo un formato dual, con conciertos gratuitos en la plaza Major (La Fúmiga, Grison, Abril y No Som de Seattle, que han sido un éxito de público) y el Mediterránea Kids, para público familiar, el sábado en la Casa de la Cultura, con Nika y Matsu, y Dani Miquel. En los conciertos dentro del recinto también se vio a muchos padres con sus niños, perfectamente integrados.

Izal desplegó un montaje espectacular en su nueva aventura en solitario. / Levante-EMV

El cambio climático está pasando factura a todos los festivales veraniegos, no sólo al Mediterránea. A pesar de que el evento ha coincidido con una histórica ola de calor, la organización pudo capear la situación: ya había previsto ubicar una enorme fila de fuentes de agua potable, incluso fresca, que se ofrecía de manera gratuita. Además, se celebra con arbolado que da sombra. En el glámping, que se mantendrá el año que viene, se pusieron unos toldos.

El concierto de Fangoria contó con la saxofonista Tavi Gallart. / Levante-EMV

Los asistentes también han agradecido que, aunque había zona de «food trucks», se permitiera pasar comida (no así bebida), por lo que muchos pudieron cenar sin aumentar sus gastos. También ha habido un salto de calidad en los baños y en poner más césped artificial, que evitaba llegar a casa con polvo hasta las orejas.

La Fúmiga en el concierto gratuito de la plaza Major. / Natxo Francés

La organización, con todo, estudia para el año que viene retrasar la apertura de puertas. Ya hay algunos preacuerdos con artistas y se intentará dar un plus de exclusividad. La próxima edición también será en el puente de agosto.

Por otra parte, el festival, concretamente el Punto Violeta y el expositor LGTB de CLGS, recibió visitas de cargos públicos. Además de la comitiva municipal, el jueves estuvo la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y el domingo la ministra de Ciencia, Diana Morant.