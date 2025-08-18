Mireia Montilla Sánchez, otra vez "mundialista" con la selección nacional

Mireia Montilla Sánchez, con 19 años de edad que cumplirá este jueves 21 de agosto, ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Patinaje para participar en el Campeonato del Mundo, que se celebrarán en Beijing (China) del 17 al 30 de octubre. La patinadora de Xeraco participará en la modalidad de "Solo Danza" en categoría senior.

Este año se ha estrenado en la categoría senior con un 4º puesto en la prueba de la Copa del Mundo, que se ha disputado en Buenos Aires (Argentina) el pasado mes de abril.

También ha competido durante 2025 en Trieste (Italia) con un 9º puesto en otra competición de la Copa del Mundo, aunque ella misma destaca el subcampeonato de España conseguido en Fuengirola (Málaga) como el resultado más importante porque le ha dado el billete directo de clasificación al Mundial de China.

La deportista del CPA Castelló de la Ribera ya solo compite en la modalidad "Solo Danza" en su nueva andadura como senior (categoría absoluta).

La deportista júnior de la Safor cuajó en 2024 su mejor año, en el último de categoría júnior. Logró un 2º puesto en la Copa del Mundo (mes de mayo en Italia), además de los títulos de campeona de España (en el mes de junio en Gandia), de Europa (mes de julio en Portugal) y Mundial (mes de septiembre en Italia).

Todos estos logros han sido en la modalidad de "Solo Danza", mientras que en "Libre" ha quedado 7ª en la Copa del Mundo (mayo); 5ª en el Nacional (julio) y 6ª en la Copa de Europa.

Los éxitos de Mireia no han pasado desapercibidos. De hecho, el Ayuntamiento de Xeraco, su localidad natal, la ha agasajado en varias ocasiones con homenajes y recepciones, así como también ha hecho la Diputació de València.