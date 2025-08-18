Oliva avanza en la rehabilitación de su 'nave industrial" del siglo XVI

El Ayuntamiento de Oliva ha puesto en marcha la segunda fase de recuperación del histórico "Enginy", un edificio emblemático que forma parte del patrimonio industrial y cultural de la ciudad. En cierta medida, el "enginy" olivense constituye uno de los elementos más singulares de la comarca referidos a aquella producción industrial de azúcar que sorprendió por su eficiencia y extensión.

El proyecto permitirá seguir recuperando un testimonio único de la historia azucarera de Oliva, vinculada a la producción y transformación de la caña de azúcar desde el siglo XVI que, entre otros aspectos, enriqueció a la saga de los Borja. En estas "naves industriales", como la del "enginy" de Oliva, se elaboraba todo el proceso para sacar el azúcar de la caña y convertirlo en un elemento muy preciado, incluso a nivel medicinal.

Tras una primera fase ya ejecutada que se centró en la consolidación estructural y la preservación de una parte de los elementos más singulares del inmueble, en esta segunda fase el objetivo del Ayuntamiento de Oliva, propietario del edificio, es completar la restauración de una nueva parte. Esa obra consistirá en la actuación sobre la prolongación de nuevos elementos, así como un espacio situado frente a estos.

Según señala el concejal de Urbanismo, Joan Mata, cuando se ejecuten las obras previstas se ampliará el espacio expositivo que ya funciona, y también se llevará a cabo una prospección arqueológica, como es preceptivo en un elemento de esta importancia que, obviamente, está sometido a un alto grado de protección.

Lo que el ayuntamiento acaba de hacer es abrir el proceso para redacción del proyecto. El trabajo se ha adjudicado a Enric Pellicer Llopis por un importe de 17.787 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Eso significa que a partir de finales de año, o principios de 2026, Oliva podrá presentar esta segunda fase de restauración para conseguir subvenciones de la Diputación de València o la Generalitat Valenciana.

Las obras futuras actuarán sobre dos casas en que se realizarán catas arqueológicas y se pondrán al descubierto dos nuevas arcadas del antiguo "Enginy" Así mismo, en el espacio situado frente al actual edificio se realizarán estudios arqueológicos y de recuperación de la antigua muralla con el objetivo adecuar este espacio para que pueda acoger actividades culturales.

El concejal de Patrimonio Histórico, Teo Peris, ha destacado la importancia de esta actuación en cuanto a la recuperación de elementos históricos de Oliva. “El Enginy no es solo un edificio, sino un símbolo de nuestra identidad y de la importancia que tuvo Oliva en la historia industrial de la Safor. Con esta segunda fase nos acercamos al objetivo de completar su recuperación”. "Con esta intervención, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico de Oliva, avanzando hacia la recuperación integral de uno de sus bienes más valiosos", ha señalado el ayuntamiento.

Según señala el consistorio, tras esta fase aún quedará una tercera que permitirá intervenir en la misma calle de l'Enginy, donde se encuentra el edificio que figura entre los elementos imprescindibles a visitar para quienes quieren saber el rico pasado de la ciudad de Oliva.