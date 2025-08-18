Units Pel Bàsquet Gandia se aproxima a la mitad de su "realista" objetivo

Units pel Bàsquet Gandia llegó a los 480 socios (abonados /as) en la pasada temporada 2024-2025 y en la presente se ha marcado el objetivo "realista" de llegar a los 600. Lo dijo la presidenta, Mónica Nogueroles, apenas un par de semanas después de concluir el último curso. Entre los que son y los que quieran ser, "queremos 600".

Pues bien, a dos semanas vista del inicio de la pretemporada, a menos de un mes de debutar en la Copa España y a poco más de mes y medio de que el primer equipo comience a competir en la Liga de Segunda FEB por segunda campaña consecutiva, Units pel Bàsquet ya supera las 275 personas que han formalizado su adhesión al club con la reserva de su pase / abono.

Los precios han subido con relación a la pasada campaña de 15 a 30 euros, según las modalidades, porque el presupuesto del primer equipo se ha visto incrementado al competir en la tercera categoría más alta del baloncesto español.

El abono de parado, joven y jubilado que el año pasado valía 65 euros pasa a 80; el individual de 90 a 110 €; el jubilado familiar de 110 a 130 €; el de honor se mantiene en 150 € y el familiar pasa de 140 a 170 €.

En la campaña 2024-2025 hay dos novedades: el pase o abono de adolescente para jóvenes de 13 a 17 años a un precio de 50 € y el de honor familiar para dos personas adultas, que se pone a la venta por 250 €.

Un partido de la pasada temporada de Proinbeni UpB en Gandia / UpB Gandia

La inscripción para obtener cualquier modalidad de pase de la temporada 2025/2026 se realizará de forma telemática a través de la web del club en el apartado "Abónate", www.upbgandia.com.

Ser socio o abonado de UpB permite presenciar en directo en el Pabellón Municipal de Gandia 2-3 partidos de pretemporada, 13 de liga regular en Segunda FEB y 2-3 encuentros de la Copa de España, todos ellos del primer equipo.

El abono no incluye la disputa por parte del primer equipo del "play offs" de ascenso ni de descenso en caso de jugarse, tampoco finales de conferencia y o Copa de España.

Los niños y niñas hasta los 12 años de edad tienen la entrada completamente gratis al pabellón gandiense.

El público en general que no sea socio ni abonado deberá pagar 5 euros por entrada para ver los partidos del primer equipo en pretemporada y Copa de España y 10 euros en los choques de la fase regular de la Liga Nacional de Segunda FEB.

Durante la temporada 2025-2026 y en liga regular, el club organizará un partido en casa que se denominará "Día del Club" con entrada gratuita para socios y abonados, al precio de 15 euros para el público y de 5 euros para los adolescentes.

Además, UpB Gandia recuerda que todos y todas las jugadoras, jugadores y entrenadores que pertenezcan a la cantera del club tienen la entrada gratuita para en los partidos de la fase regular en Segunda FEB, pretemporada y Copa de España del primer equipo.