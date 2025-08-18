Xavi Mestre Ginestar, de Beniarjó, destaca con España en la Copa de las Naciones

El ciclista júnior de Beniarjó, nacido el 24 de octubre de 2007, Xavi Mestre Ginestar, del equipo Ayuso Team UAE, ha representado a España en la Copa de las Naciones de Hungría. La selección nacional júnior de carretera finalizó el pasado viernes su participación.

La competición ha concluido con una etapa de doble sector, una llana de 86 kilómetros con salida y meta en Ibrán y una contrarreloj individual de 3,3 km. En la crono, Xavi Mestre ha conseguido el mejor puesto del combinado nacional con una quinta posición, tras parar el crono en 4'12", a tan solo seis segundos del ganador, el noruego Smoras. Mestre logra entrar en el top20 de la general final.

Esta misma semana participará con su equipo en la Vuelta a la Ribera del Duero, en tierras vallisoletanas.

El de Beniarjó, en acción, durante una carrera / Team Ayuso UAE

Pero los resultados de Mestre en Hungría son la demostración de la gran regularidad en sus actuaciones que está cuajando en esta temporada 2025.

Durante este curso ha sido campeón autonómico contrarreloj y campeón de España de gravel, pero es que, además, ha ganado la regularidad en la Vuelta al País Vasco, siendo 2º en la General final.

Se ha clasificado en el Top5 en el Trofeu Mancomunitat l'Horta Sud, en el Criterium Sant Vicent del Raspeig y ha sido Top10 en el Gran Premio San Antonio de Benagéber, la Classica Camp de Morvedre, en una etapa de la Trophée Morhiban Júniors (Francia-Copa de las Naciones) o en el Trofeo 15 d'abril, entre otros buenos resultados.

El Ayuntamiento de Beniarjó felicita públicamente a su deportista por los éxitos logrados a través de sus redes sociales.