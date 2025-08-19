Agueda Bosch Castelló compite en el Europeo Universitario de kick boxing

La deportista gandiense disputa el campeonato que tiene lugar en Polonia

Agueda Bosch Castelló, del BoxSafor Club Gandia

Agueda Bosch Castelló, del BoxSafor Club Gandia / BoxSafor Club

Salva Talens Carbó

Gandia

La ciudad de Varsovia es la sede del Campeonato de Europa Universitario de Kick Boxing (EUSA Combat Championships 2025) del 21 al 26 de agosto.

En la capital de Polonia estará Agueda Bosch Castelló, integrante del BoxSafor Club de Gandia, esta ocasión como miembro del equipo deportivo de la Universitat de València, donde cursa Dirección y Administración de Empresas.

Bosch, de 18 años de edad, competirá en las modalidades de Light Contact y Kick Light (Tatami Sport) en la categoría senior y en -55 kg.

El Campeonato de Europa Universitario de Kick Boxing en Polonia supone el debut internacional de Agueda Bosch Castelló.

La kickboxer de Gandia participó en el Campeonato de España de su categoría, pero desgraciadamente no pasó de los octavos de final.

