Agueda Bosch Castelló compite en el Europeo Universitario de kick boxing
La deportista gandiense disputa el campeonato que tiene lugar en Polonia
Salva Talens Carbó
La ciudad de Varsovia es la sede del Campeonato de Europa Universitario de Kick Boxing (EUSA Combat Championships 2025) del 21 al 26 de agosto.
En la capital de Polonia estará Agueda Bosch Castelló, integrante del BoxSafor Club de Gandia, esta ocasión como miembro del equipo deportivo de la Universitat de València, donde cursa Dirección y Administración de Empresas.
Bosch, de 18 años de edad, competirá en las modalidades de Light Contact y Kick Light (Tatami Sport) en la categoría senior y en -55 kg.
El Campeonato de Europa Universitario de Kick Boxing en Polonia supone el debut internacional de Agueda Bosch Castelló.
La kickboxer de Gandia participó en el Campeonato de España de su categoría, pero desgraciadamente no pasó de los octavos de final.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia no alcanzará a Benidorm
- Cierran cuatro playas de Oliva por contaminación de residuos
- Uno de los locales de la playa de Oliva se defiende de las críticas por incivismo
- Condenados a asociarse para vivir tranquilos en la playa de Oliva
- Gandia, destino buscado para el puente de agosto: ¿Cuánto se paga por una noche?
- Radars: Cómo Gandia ha logrado dar una nueva vida a 64 personas
- El Mediterránea inicia este jueves su sexta edición en Gandia con más de 30 conciertos
- Tavernes consigue mantener 510.000 m2 de suelo urbanizable en primera línea de mar