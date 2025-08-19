El campeón de España busca ser finalista en la Liga Mundial y el récord nacional

Quique Llopis Doménech vuelve a competir. Está inscrito para correr los 110 metros vallas en la 13ª y antepenúltima prueba de la Wanda Diamond League, que se disputa en Lausanne (Suiza) este miércoles, 20 de agosto.

El atleta de Bellreguard regresa a la competición casi 20 días después de proclamarse tricampeón de España absoluto y marcar un crono de 12,98 segundos (tiempo no legal por exceso de viento) en el Nacional de Tarragona.

El nº 1 español y 6º del ranking mundial ha viajado a Suiza desde el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona), donde realiza una concentración de 23 días preparándose para el Mundial de Japón del próximo mes de septiembre a las órdenes de su entrenador, el técnico gandiense Toni Puig. Llopis viaja solo en esta ocasión. Volaba este martes y regresa el jueves.

El objetivo del subcampeón de Europa en Lausanne es asegurar su presencia en la gran final de la Wanda Diamond League, (Liga Mundial de Atletismo) que está programada en Zurich los días 27 y 28 de este mes de agosto.

Toni Puig y Quique Llopis, en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat / Levante-EMV

Llopis es el séptimo clasificado de los 110 metros vallas en la general provisional de la "Champions League" del atletismo con 12 puntos sumados en las carreras de Xiamen (6º) y el 7º en Shanghái. Después fue 3º en Qatar y 3ª en la semifinal de París, siendo 8º en la final de la capital francesa. Su mejor marca de la temporada son los 13,16 de la primera carrera en París y su crono personal de siempre es de 13,09, que igualó en las semifinales del Nacional.

El 4º clasificado en los Juegos Olímpicos de París 2024 busca hacer una buena carrera y certificar un puesto entre los ocho primeros que vayan a la final de Zurich. También entra en sus planes intentar batir el récord de España en poder, todavía, de Orlando Ortega (13,04).

Sus rivales en Lausanne, salvo cambios de última hora, van a ser cuatro atletas que marchan por delante en la general: Cordell Tinch (USA) (3º del ranking mundial, líder de la Diamond League y ya clasificado con 30 puntos), Dylan Beard (USA), 3º con 17 puntos, Trey Cunningham (USA), 4º con 16 puntos, y Jason Joseph (Suiza), 5º con 14.

Los otros tres contrincantes del vallista de Adidas Team en Lausanne van a ser Jamal Britt (USA), 8º de la general con 10 puntos, el francés Just Kwaou-Mathey, 14º con 5 puntos, y el italiano Lorenzo Simonelli, 18º con 4 puntos. Los tres están por detrás en la general de la Wanda Diamond League.

La competición, sea como fuere, le vendrá muy bien a Quique Llopis en su camino de preparación hacia el gran objetivo del año, que es el Mundial de Japón, del 13 al 21 de septiembre.