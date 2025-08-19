Espectáculo y peligro: Noche de rayos y truenos en la Safor

El esperado descenso de las temperaturas ha llegado a la Safor acompañado de dos fenómenos preocupantes. Por una parte, un incremento de la humedad relativa, que durante la noche de este martes y las primeras horas del día ha dejado una intensa sensación de bochorno y, por otra, un espectáculo de rayos y truenos que se mantuvo durante horas en zonas montañosas de la comarca.

Desde media tarde de ayer, acompañada de algunas precipitaciones muy poco significativas, las tormentas hicieron acto de presencia y, con la entrada de la noche, llegó el espectáculo en el cielo. Cientos de rayos se dibujaban sobre el firmamento de la comarca, especialmente alrededor del macizo del Mondúber.

Por ese motivo, los servicios de vigilancia contra incendios se mantuvieron activos y pendientes por si uno de esos rayos provocaba llamas en el bosque. Afortunadamente, eso no ha ocurrido, si bien se produjo una alarma de incendio entre Barx y Simat de la Valldigna. Bomberos y policías locales comprobaron que tal fuego no se había producido y antes de las 8 de la tarde ya se había desactivado la emergencia.

Aun así, y debido a esas tormentas secas, continúa el riesgo de que se originen fuegos por rayos latentes. Es decir, que las descargas hayan afectado a árboles que, horas después, pueden prender por la energía acumulada en su interior. Esa vigilancia se mantendrá durante todo el día para detectar cualquier foco lo más rápidamente posible y, así, atajarlo antes de que el incendio gane una dimensión que complique su extinción.

Respecto a las precipitaciones, la lluvia de la tarde de ayer y esta madrugada apenas ha dejado registros significativos. En algunos lugares han acumulado hasta cinco litros por metro cuadrado, como ocurrió en Villalonga.