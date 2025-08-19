Gandia abre el plazo para pedir la ayuda de 30 euros para material escolar

El Ayuntamiento de Gandia abrió este lunes 18 de agosto el plazo para solicitar, obtener y utilizar el cheque cultural escolar correspondiente al curso 2024-2025. El periodo de solicitud y compra en el comercio estará abierto hasta el 31 de octubre. Este año, la iniciativa prevé beneficiar a 7.000 escolares pertenecientes a unas 5.000 familias de Gandia.

La ayuda consiste en un cheque de 30 euros destinado al alumnado empadronado en la ciudad para la compra de material en el comercio local. Esta medida permite aliviar los gastos de las familias, a la vez que impulsa los pequeños negocios de Gandia y fomenta la cultura, la literatura, las artes plásticas, la tecnología y la música en el ámbito escolar.

Con una dotación total de 210.000 euros, la aportación está dirigida a los niños y niñas que cursan Educación Primaria, ESO y Educación Especial en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

Las personas interesadas pueden realizar la solicitud de manera telemática a través de la web municipal o acudir al punto de atención habilitado en el vestíbulo del ayuntamiento, donde se resolverán dudas e incidencias y se tramitará la ayuda en el caso de no disponer de ordenador o teléfono móvil. El horario de atención será de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Los 20 establecimientos adheridos están identificados con una pegatina distintiva y pueden consultarse en el enlace a www.gandia.es. El importe del cheque se tendrá que gastar en una única compra y en un único establecimiento.