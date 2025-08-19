Golpe contra la venta de sustancias estupefacientes en Tavernes de la Valldigna

La Guardia Civil ha dado un golpe a la venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Tavernes de la Valldigna mediante la desarticulación de un punto de venta y la incautación de cocaína a un conductor.

Según ha informado la Comandancia de València, agentes procedieron a dar el alto a un vehículo en el transcurso de un punto de verificación en la localidad. Tras entrevistarse con el conductor, se dieron cuenta del estado de nerviosismo que presentaba, tratando incluso de eludir el control policial mediante excusas que despertaron las sospechas de los agentes. Al verificar sus pertenencias, encontraron un paquete envuelto con precinto en el interior de un bolsito. El propio detenido confirmó que se trataba de cocaína, dando un primer pesaje de 115,3 gramos. Una vez en el acuartelamiento, los agentes localizaron en el forro del bolsito otro trozo rocoso de color blanco de 16,9 gramos. El total de lo incautado ascendía a 132,2 gramos de cocaína.

Por estos hechos, el hombre, de 47 años y nacionalidad española, ha sido detenido por un delito contra la salud pública.

Días más tarde, en la misma localidad, los agentes incautaron sustancias estupefacientes a varias personas que afirmaban haberlas comprado en el mismo establecimiento comercial. Por lo que, en el marco de las actuaciones policiales orientadas a la prevención y persecución del tráfico de sustancias estupefacientes, los agentes registraron el mismo y localizaron sustancias estupefacientes en la sala trasera, usada como almacén.

En el lugar se encontraron cocaína, ketamina, hachís, marihuana, básculas de precisión, material para diversificación de estas sustancias, una defensa extensible. Por estos hechos se detuvo a un hombre de 23 años y nacionalidad española a quien se le atribuye un delito contra la salud pública. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Compañía de la Guardia Civil de Gandia.