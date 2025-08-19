Golpe contra la venta de sustancias estupefacientes en Tavernes de la Valldigna
La Guardia Civil desarticula un punto de venta de estupefacientes en un establecimiento de la localidad
La operación se incauta de cocaína durante un punto de verificación de vehículos
La Guardia Civil ha dado un golpe a la venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Tavernes de la Valldigna mediante la desarticulación de un punto de venta y la incautación de cocaína a un conductor.
Según ha informado la Comandancia de València, agentes procedieron a dar el alto a un vehículo en el transcurso de un punto de verificación en la localidad. Tras entrevistarse con el conductor, se dieron cuenta del estado de nerviosismo que presentaba, tratando incluso de eludir el control policial mediante excusas que despertaron las sospechas de los agentes. Al verificar sus pertenencias, encontraron un paquete envuelto con precinto en el interior de un bolsito. El propio detenido confirmó que se trataba de cocaína, dando un primer pesaje de 115,3 gramos. Una vez en el acuartelamiento, los agentes localizaron en el forro del bolsito otro trozo rocoso de color blanco de 16,9 gramos. El total de lo incautado ascendía a 132,2 gramos de cocaína.
Por estos hechos, el hombre, de 47 años y nacionalidad española, ha sido detenido por un delito contra la salud pública.
Días más tarde, en la misma localidad, los agentes incautaron sustancias estupefacientes a varias personas que afirmaban haberlas comprado en el mismo establecimiento comercial. Por lo que, en el marco de las actuaciones policiales orientadas a la prevención y persecución del tráfico de sustancias estupefacientes, los agentes registraron el mismo y localizaron sustancias estupefacientes en la sala trasera, usada como almacén.
En el lugar se encontraron cocaína, ketamina, hachís, marihuana, básculas de precisión, material para diversificación de estas sustancias, una defensa extensible. Por estos hechos se detuvo a un hombre de 23 años y nacionalidad española a quien se le atribuye un delito contra la salud pública. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Compañía de la Guardia Civil de Gandia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia no alcanzará a Benidorm
- Cierran cuatro playas de Oliva por contaminación de residuos
- Uno de los locales de la playa de Oliva se defiende de las críticas por incivismo
- Condenados a asociarse para vivir tranquilos en la playa de Oliva
- Gandia, destino buscado para el puente de agosto: ¿Cuánto se paga por una noche?
- Radars: Cómo Gandia ha logrado dar una nueva vida a 64 personas
- El Mediterránea inicia este jueves su sexta edición en Gandia con más de 30 conciertos
- Tavernes consigue mantener 510.000 m2 de suelo urbanizable en primera línea de mar