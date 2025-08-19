Mayoría de edad para la campaña más solidaria del verano en Tavernes de la Valldigna

Cáritas Interparroquial de Tavernes de la Valldigna ha organizado en la playa vallera la tradicional Campaña de los Kilos, que este año celebra mayoría de edad con su decimoctava edición.

Gracias a los vecinos y vecinas de Tavernes y a todos aquellos y aquellas que pasan sus vacaciones en esta zona se han recogido unos 500 kilos en productos alimenticios y de higiene y 1.745 euros. Esta aportación es testigo de la respuesta solidaria de una sociedad rica en valores y abierta a los cambios sociales que se van produciendo día tras día.

Desde Cáritas quieren manifestar su agradecimiento por los resultados conseguidos durante la campaña realizada este fin de semana en la playa de Tavernes junto a la capilla de Santa María de la Valldigna.

El quipo de Cáritas, a las puertas de la Capilla de Santa María en la playa vallera / Levante-EMV

Todo el equipo de Cáritas se siente orgulloso de la labor realizada, que permite llevar adelante los objetivos de animación, comunicación, concienciación y sensibilización social hacia las familias más vulnerables de nuestra población.

El acercamiento al corazón de las personas que lo necesitan, "darnos cuenta de todo lo que tenemos en común, empatizar con sus necesidades, valorar la riqueza cultural que nos aportan, trabajar juntos para construir caminos más dignos son premisas que nos identifican y ayudan a crecer como personas generadoras de esperanza", explican desde Cáritas Interparroquial de Tavernes de la Valldigna.

La entidad también aprovecha la ocasión para extender su agradecimiento, una vez más, a todas las empresas, organismismos y asociaciones que "nos apoyan, a las parroquias de Tavernes, al Ayuntamiento ya los medios de comunicación por dar, como siempre, difusión y visibilidad a las tareas realizadas por Cáritas".