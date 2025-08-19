Mayoría de edad para la campaña más solidaria del verano en Tavernes de la Valldigna
Cáritas Interparroquial recoge 500 kilos de comida y 1.745 euros gracias a los vecinos y turistas
Salva Talens Carbó
Cáritas Interparroquial de Tavernes de la Valldigna ha organizado en la playa vallera la tradicional Campaña de los Kilos, que este año celebra mayoría de edad con su decimoctava edición.
Gracias a los vecinos y vecinas de Tavernes y a todos aquellos y aquellas que pasan sus vacaciones en esta zona se han recogido unos 500 kilos en productos alimenticios y de higiene y 1.745 euros. Esta aportación es testigo de la respuesta solidaria de una sociedad rica en valores y abierta a los cambios sociales que se van produciendo día tras día.
Desde Cáritas quieren manifestar su agradecimiento por los resultados conseguidos durante la campaña realizada este fin de semana en la playa de Tavernes junto a la capilla de Santa María de la Valldigna.
Todo el equipo de Cáritas se siente orgulloso de la labor realizada, que permite llevar adelante los objetivos de animación, comunicación, concienciación y sensibilización social hacia las familias más vulnerables de nuestra población.
El acercamiento al corazón de las personas que lo necesitan, "darnos cuenta de todo lo que tenemos en común, empatizar con sus necesidades, valorar la riqueza cultural que nos aportan, trabajar juntos para construir caminos más dignos son premisas que nos identifican y ayudan a crecer como personas generadoras de esperanza", explican desde Cáritas Interparroquial de Tavernes de la Valldigna.
La entidad también aprovecha la ocasión para extender su agradecimiento, una vez más, a todas las empresas, organismismos y asociaciones que "nos apoyan, a las parroquias de Tavernes, al Ayuntamiento ya los medios de comunicación por dar, como siempre, difusión y visibilidad a las tareas realizadas por Cáritas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia no alcanzará a Benidorm
- Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí
- Cierran cuatro playas de Oliva por contaminación de residuos
- Uno de los locales de la playa de Oliva se defiende de las críticas por incivismo
- Condenados a asociarse para vivir tranquilos en la playa de Oliva
- Gandia, destino buscado para el puente de agosto: ¿Cuánto se paga por una noche?
- Radars: Cómo Gandia ha logrado dar una nueva vida a 64 personas
- El Mediterránea inicia este jueves su sexta edición en Gandia con más de 30 conciertos