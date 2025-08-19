Oliva limpia sus calles de vehículos abandonados

Oliva no es una excepción y por eso sufre, como otras ciudades, esa "plaga" de los vehículos que los dueños dejan abandonados en cualquier punto, desde calles y plazas a descampados. Son coches, aunque también se encuentran otro tipo de vehículos, que se "jubilan" de la peor manera, dado que afean la ciudad, la ensucian y, además, generan un peligro porque contienen combustible y productos tóxicos que pueden caer a la vía pública poco a poco.

Ante este problema, el Ayuntamiento de Oliva ha puesto en marcha la retirada progresiva de vehículos abandonados en la vía pública, después de haber adjudicado el servicio a un gestor autorizado (CAT). En esta primera fase se actuará sobre cerca de 70 vehículos que ya estaban saturando el depósito municipal.

El depósito de vehículo de Oliva, lleno por los abandonos en la calle. / Levante-EMV

Hasta ahora, los vehículos que se encuentran abandonados en la vía pública se trasladaban al depósito municipal o a zonas del polígono industrial, donde se han acumulado con el tiempo. Esta situación ocupaba espacio público y comportaba riesgos de incendio, puesto que muchos coches todavía conservan restos de combustible a los depósitos.

Con la nueva adjudicación, la retirada se hará de manera continuada y ordenada. Este paso permite poner fin a un problema que acumula más de 200 expedientes en trámite, correspondientes a ese número de vehículos jubilados en la vía pública, mejorando la seguridad y la limpieza de la ciudad.

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha reconocido que la gestión de los vehículos abandonados era una problemática que se arrastraba desde hace años. "Con esta adjudicación ponemos orden y damos solución a una de las cuestiones prioritarias que nos marcamos al inicio de la legislatura. Después de un año y medio de gestión, hemos avanzado para resolver definitivamente este problema”.