El plan de naturalización y contra riadas del barranco de Beniopa ya tiene fecha de inicio

Varios años de trabajo diseñando una de las actuaciones más importantes que se van a llevar a cabo en Gandia para prevenir inundaciones y habilitar un gran pasadizo verde entre la ciudad y el Grau ha concluido con la adjudicación de la obra a la empresa Becsa.

Esa firma, que ya ejecutó el bulevar de la carretera de la playa de Gandia se ha quedado el proyecto para la naturalización y contra inundaciones del barranco de Beniopa, ese que genera el mayor riesgo de inundaciones en zona urbana de toda la ciudad.

Becsa se ha quedado la obra por un montante de 943.000 euros, y los trabajos previsiblemente comenzarán en apenas dos o tres semanas para que estén concluidos hacia abril o mayo.

Esta actuación, que se incluye en el Plan Director del Barranco de Beniopa, tiene como principal objetivo evitar desbordamientos en episodios de fuertes crecidas, pero el departamento de Medio Ambiente ha sabido compaginar ese concepto con la llamada «renaturalización» del cauce, de manera que se va a convertir en un camino verde apto para ciclistas y peatones desde el llamado Pont de Serralta, junto al polígono Alcodar, hasta prácticamente su desembocadura en la dársena del puerto de Gandia.

La dirección general de Medio Natural de Gandia ha trabajado durante meses para ir preparando estas importantes obras. Así, no solo se ha limpiado buena parte del cauce, que en muchos tramos estaba literalmente desaparecido bajo la vegetación invasiva, sino también expropiando los terrenos en aquellos lugares donde no hay más opción que ampliar la rambla para que pueda evacuar un mayor caudal en caso de lluvias fuertes.

Comenzando aguas arriba, el proyecto que ahora se ejecutará contempla la construcción de un gran parque inundable antes del que el barranco entre en el casco urbano de Beniopa. No es que allí se vaya a formar un lago, sino una zona verde para el disfrute ciudadano que, en episodios de lluvias torrenciales, se inundará para laminar el caudal entrante en Beniopa y reducir la velocidad de la corriente.

En un futuro, como marca el Plan Director, se habilitarán más áreas inundables que, como este parque, contribuirán a laminar las fuertes avenidas del barranco.

Otra obra del proyecto será la ampliación del cauce a partir del Pont de Serralta. Allí, inexplicablemente, la rambla se estrecha, formando un cuello de botella que reduce la capacidad y supone un enorme riesgo de inundaciones.

Más abajo, en el Camino del Pont de Montaner, se construirá una escollera de piedra para proteger la urbanización existente en su ribera, y también se construirá otro muro de defensa a la altura de l’Alqueria de Just.

En todo el tramo se van a plantar muchas especies vegetales autóctonas que saldrán, en su mayoría, de un vivero que el ayuntamiento ha cuidado expresamente para este proyecto. Entre esa vegetación y la ribera del barranco se podrá transitar por caminos públicos, de manera que se crea una nueva vía de comunicación entre Gandia y el Grau que, en este caso, será totalmente verde y reservada a caminantes y usuarios de las bicicletas.